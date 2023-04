S porážkou v nejméně vhodný okamžik se musí rychle vyrovnat havlíčkobrodští stolní tenisté.

V prvním utkání semifinále play-off letošního extraligového ročníku utkají podlehli stolní tenisté HB Ostrov nepříjemnému Liberci. | Foto: Jaroslav Loskot

V prvním semifinále nadstavbové části extraligy prohrál HB Ostrov doma 2:3 s Libercem. Semifinále se hraje na tři vítězství, druhé semifinále je na programu ve čtvrtek 20. dubna od osmnácti hodin v Liberci.

HB Ostrov nastoupil v pondělí bez Pavla Širučka, přesto vstup do utkání zvládl. Tomáš Tregler vydřel první týmový bod v duelu s libereckým Michalem Benešem a Dmitrij Prokopcov, v utkání týmová dvojka Havlíčkova Brodu, vedl rychle 2:0 na sety nad Mohamedem Shoumanem. Pak se Egypťan v libereckých službách rozehrál a stav utkání srovnal.

„Tomáš Tregler byl v prvním zápase pod tlakem, Michal Beneš hrál výborně. Tomáš to ale parádně ustál,“ vracel se k pondělnímu utkání hrající trenér HB Ostrov Dmitrij Prokopcov. „Já jsem s Mohamedem Shoumanem dobře začal, rozhodl můj nepovedený čtvrtý set, v němž jsem vedl 8:6, ale koncovku nezvládl,“ poukázal na důležitý moment utkání havlíčkobrodský trenér.

Jarní divizní inventura: Fotbalisté Žďáru na špici, boj o záchranu je napínavý

Obhájci mistrovského titulu a vítězi základní části letošní extraligy vrátil vedení Tomáš Martinko, který přehrál 3:1 Jakuba Seiberta. „Ani Tomáš Martinko to neměl s Jakubem Seibertem snadné, ale dokázal si poradit,“ připomínal Dmitrij Prokopcov.

O třetí bod pro HB Ostrov pak marně bojovali Tomáš Tregler s Mohamedem Shoumanem i Dmitrij Prokopcov s Michalem Benešem. „Rozhodovalo pár míčků. My jsme měli řadu dobře rozehraných setů, které jsme pak v koncovce ztráceli,“ zmínil Dmitrij Prokopcov. Poměr uhraných míčků za celé utkání byl nakonec 205:209.

Série pokračuje ve čtvrtek v Liberci, do sestavy HB Ostrov by se měl vrátit Pavel Širuček, který v pondělním domácím duelu ještě odpočíval. „Ve čtvrtek bude mít výhodu domácího prostředí Liberec. Hráčská kvalita je ale na naší straně, měli bychom ji v utkání potvrdit,“ dodával po nepovedeném vstupu do semifinále Dmitrij Prokopcov.

Extraliga mužů ve stolním tenise – semifinále play off (1. utkání):

HB Ostrov Havlíčkův Brod – SKST Liberec 2:3

Tregler – Beneš 3:1 (-10, 11, 11, 8), Prokopcov – Shouman 2:3 (7, 3, -5, -8, -7), Martinko – Seibert 3:1 (8, 15, -7, 9), Tregler – Shouman 1:3 (-5, 5, -10, -12), Prokopcov – Beneš 1:3 (-5, -9, 6, -7).