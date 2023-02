Medaile z Ostravy, kde se mistrovství České republiky o posledním únorovém víkendu uskutečnilo, mají dále stříbrná dorostenka Klára Vavřinová (Atletika Jihlava) z finále překážkářek, stříbrná juniorka Sára Pavlidu (Sokol Velké Meziříčí) ze soutěže dálkařek, bronzová dorostenka Nikola Musilová (Atletika Jihlava) z finále šedesátky a bronzový junior Tomáš Neufuss (Sokol Velké Meziříčí) ze soutěže výškařů.

„Sedm medailí, z toho dva tituly, jsou pro Vysočinu úspěchem. Zejména, když si uvědomíme, že náš kraj společně s krajem Karlovarským má v rámci celé republiky nejhorší podmínky pro halovou atletiku,“ řekl k výsledkům předseda atletického svazu na Vysočině Vratislav Fišera.

Tím, že Mikuláš Dreisig a Renata Láníková získali tituly, nebyl překvapen. Oba dva nastupovali do soutěže jako republikové tabulkové jedničky, i když Dreisig vévodil tabulkám ve dvoustovce, zatímco na čtyřstovce byl druhý. „S výsledky obou dvou jsme samozřejmě velmi spokojeni a radost z titulů měli i samotní mladí sportovci,“ zdůraznil Vratislav Fišera.

Mikuláš Dreisig nastupoval do běhu na 400 metrů s osobním maximem rovných 49 sekund. Svůj rozběh vyhrál výkonem 50,23 a finále ovládl v čase 48,70, čím vylepšil vlastní osobní rekord a stanovil nové letošní národní maximum mezi dorostenci. V tabulkách vystřídal jiného talentovaného čtvrtkaře z Vysočiny, třebíčského Ondřeje Loupala.

Právě on jel do Ostravy jako favorit číslo jedna, do finále postoupil s nejlepším časem z rozběhů, ale v běhu o medaile byl diskvalifikován. Podle výkladu pravidel za „strkání do jiného závodníka nebo bránění v běhu“. „Ondřej Loupal měl smůlu už loni, kdy se zranil a část sezony promarodil, teď ho pro změnu postihla diskvalifikace,“ posteskl si nad další nepříjemností, která potkala talentovaného sportovce, Vratislav Fišera.

Pokud jde o čerstvě sedmnáctiletého Mikuláše Dreisiga, ten naopak podpořil čtvrtkařský titul stříbrem z dvoustovky. Za 22,47 vyhrál rozběh a ve finále doběhl s přehledem druhý v novém osobním rekordu 21,93 sekundy. Poprvé se dostal pod dvaadvacet sekund a zlepšil se o dvaadvacet setin sekundy.

Renata Láníková nastupovala do soutěže jako republiková tabulková jednička s výkonem 1,74 metru. Na rozdíl od největších soupeřek musela opravovat už na výšce 1,59 a ani od výšky 1,70 nepřekovávala laťku napoprvé, přesto z toho bylo zlato za osobní i letošní republikové maximum 1,75 metru.

Stříbrné medaile Kláry Vavřinové i Sáry Pavlidu úplným překvapením nejsou, přesto adeptkami na tituly vicemistryň republiky ani jedna nebyla. „Počítalo se s tím, že by obě mohly na medaili zaútočit. Klára Vavřinová měla dobrou formu, Sára Pavlidu pak využila toho, že v soutěži juniorek nebyla takové konkurence jako třeba mezi dorostenkami,“ poznamenal Vratislav Fišera.

Klára Vavřinová ovládla svůj rozběh na 60 metrů překážek v osobním rekordu 8,54 a o dalších šest setin sekundy se zlepšila i ve finále, kde běžela za 8,48. Také Sára Pavlidu si skončila nové osobní maximum, stříbro brala za 5,65 metru.

Bronzová medaile Tomáš Neufusse z výškařského sektoru překvapením není. Na třetí pokus se dostal přes 1,99 metru, čímž sice za svým maximem z haly tři centimetry zaostal, ale cenný kov získal s přehledem. Zajímavé bylo pak jeho trojskokanské vystoupení. O jeden metr a jeden centimetr vylepšil osobní maximum, s nímž do soutěže vstupoval, a s výkonem 14,06 skončil na čtvrtém místě. Těsně mu unikla nejen medaile ale také krajský rekord.

Nikola Musilová odjížděla z Ostravy se stejnou bilancí jako Tomáš Neufuss. Už ve vyhraném rozběhu si zlepšila osobák na 7,66 a ve finále byla ještě o setinu sekundy rychlejší, přestože měla ze všech osmi finalistek s odstupem nejhorší startovní reakci. Na dvoustovce pak v rozběhu běžela poprvé pod 25 sekund, do finále šla s novým osobním rekordem 24,80, ale v závodě o medaile výkon nezopakovala, čas 25,36 stačil na čtvrté místo. Čerstvě sedmnáctiletá Nikola Musilová může na finále dvoustovky vzpomínat jako na běh, v němž padl národní rekord, vítězná Terezie Táborská vyhrála časem 23,74.

Výsledky mladých atletů z vysočinských oddílů:

PRVNÍ MÍSTO (ZLATÁ MEDAILE) – 400 metrů dor.: Mikuláš Dresig (Atletika Jihlava) – 48,70 (osobní rekord); výška dor.: Renata Láníková (Spartak Třebíč) – 1,75 (osobní rekord)



DRUHÉ MÍSTO (STŘÍBRNÁ MEDAILE) – 200 metrů dor.: M. Dreisig – 21,93 (osobní rekord); 60 metrů překážek dor.: Klára Vavřinová (Jihlava) – 8,48 (osobní rekord); dálka jun.: Sára Pavlidu (Sokol Velké Meziříčí) – 5,65 (osobní rekord)



TŘETÍ MÍSTO (BRONZOVÁ MEDAILE) – výška jun.: Tomáš Neufuss (V. Meziříčí) – 1,99; 60 metrů dor.: Nikola Musilová (Jihlava) – 7,65 (osobní rekord)



ČTVRTÉ MÍSTO – 200 metrů dor.: N. Musilová – 25,36 (v rozběhu 24,80 osobní rekord); 1500 metrů dor.: Václav Vorálek (Jihlava) – 4:12,68; 3000 metrů dor.: Adam Červinka (V. Meziříčí) – 8:51,69 (osobní rekord); tyč jun.: Adam Havlíček (Třebíč) – 4,82 (osobní rekord); trojskok jun.: T. Neufuss – 14,06 (osobní rekord)

PÁTÉ MÍSTO – 1500 metrů dor.: A. Červinka – 4:14,71

ŠESTÉ MÍSTO – koule 4 kg jun.: Eva Remešová (Třebíč) – 11,74

SEDMÉ MÍSTO – tyč dor.: Dominik Zásměta (Třebíč) – 3,97 (osobní rekord)

OSMÉ MÍSTO – 1500 metrů jun.: Daniel Dočkal (Nové Město na Moravě) – 4:02,89

DEVÁTÉ MÍSTO – koule 3 kg dor.: Lucie Kozojedová (Slavoj Banes Pacov) – 12,29; 3000 metrů jun.: D. Dočkal – 9:06,96

DESÁTÉ MÍSTO – 1500 metrů jun.: Tereza Štorková (Třebíč) – 4:56,43 (osobní rekord)