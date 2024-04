O víkendu patřila nová havlíčkobrodská sportovní hala volejbalu. V prvním kole kvalifikace na mistrovství republiky mladších žákyň se zde v jedné ze skupin poměřilo devět celků. Mezi postupující se vešly i hráčky domácí Jiskry.

Volejbalové žákyně Jiskry Havlíčkův Brod postoupily z prvního kola kvalifikace MČR. | Foto: se svolením Jiskra Havlíčkův Brod

Do kvalifikace na MČR U14 se celkově přihlásilo téměř devadesát družstev z celé republiky. Ty byly rozděleny do deseti skupin, z nichž do dalšího kola postupovaly čtyři celky.

V Havlíčkově Brodu se kromě domácí Jiskry představily Nymburk, Kometa Praha, Hradec Králové, ABC Braník, Znojmo, Pelhřimov, SVBC Dobřichovice a Škola volejbalu České Budějovice.

V rámci dvoudenního turnaje získaly týmy na prvním až třetím místě po prvním dnu jistotu postupu, v nedělních soubojích se hrálo o poslední volnou vstupenku do dalších bitev. „Tento systém nás donutil odehrát první den s maximálním nasazením a minimálním střídáním,“ komentoval průběh turnaje trenér žákyň Jiskry Radim Smejkal.

Velká jarní jízda nekončí. Meziříčské házenkářky po další výhře dotáhly rivalky

Plán byl splněn, Havlíčkův Brod si zajistil na neděli boj ve skupině o první až třetí místo. „Tím že nás netížila odpovědnost bojovat o poslední postupovou příčku, zahrála si v neděli už i lavička a já si mohl vyzkoušet různé herní varianty,“ uvedl Smejkal.

Brodské volejbalistky si postupem zajistily místenku mezi čtyřicet nejlepších celků České republiky. Ve druhém kole, které je na programu poslední dubnový víkend, se vydají na další turnaj do Karlových Varů.