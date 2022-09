OBRAZEM: Další výzva. Tenisté HB Ostrov vyráží za obhajobou mistrovského titulu

V Hradci Králové odstartují v pátek 16. září dlouhou cestu za obhajobou mistrovského titulu havlíčkobrodští stolní tenisté. HB Ostrov vstupuje do nového ročníku mužské extraligy s jasným cílem.

Obhájit mistrovský titul. To je jednoznačný cíl, s nímž vstupují do nového ročníku extraligoví stolní tenisté Havlíčkova Brodu. Podaří se jim to? | Foto: Jaroslav Loskot