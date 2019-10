Havlíčkův Brod – Memoriál Gustava Frištenského v Prostějově přinesl havlíčkobrodským zápasníkům patnáct medailí. Turnaje v kategorii přípravek a žáků v zápase řeckořímském se zúčastnilo 175 mladých zápasníků z dvaceti oddílů Česka, Slovenska a Ukrajiny.

Memoriál Gustava Frištenského v prostějovské sokolovně | Foto: Deník / Šarlota Šínová

PŘÍPRAVKA C – kategorie do 22 kg: Hrádek Matěj, 2. místo. PŘÍPRAVKA B – kategorie do 25 kg: Červín Daniel, 1. místo. Kasal Petr, 2. místo. Do 31 kg: Fikar Matěj, 2. místo. Vítek Petr, 4. místo. Doležal Josef, 6. místo. Do 35 kg: Fňukal Matyáš, 1. místo. Nevole Jan, 5. místo. Do 43 kg: Wasserbauer Kvído, 2. místo. PŘÍPRAVKA A – kategorie do 28 kg: Průša Sebastian, 2. místo. Do 31 kg: Šiška Daniel, 4. místo. Do 35 kg: Hanusek Dan, 9. místo. Do 43 kg: Pátek Antonín, 2. místo. Rákosník Patrik, 8. místo. Do 47 kg: Satrapa Václav, 2. místo. Do 52 kg: Žák Vítězslav, 1. místo. MLADŠÍ ŽÁCI – kategorie do 39 kg: Zvolánek Patrik, 2. místo. Do 47 kg: Žák Petr, 1. místo. Podrázský Zdenek, 5. místo. STARŠÍ ŽÁCI – kategorie do 52 kg: Zvolánek Matěj, 1. místo. Do 62 kg: Kořán Jiří, 1. místo. Miksa Patrik, 3. místo.