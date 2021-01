Pelhřimov má ve dvanáctičlenném kádru pro první ligu pět odchovanců, všichni se pohybují na hraně plnoletosti. „Věřím, že počet našich odchovanců bude v týmu v dalších letech růst. Doufám, že bude narůstat i jejich důležitost pro tým,“ vyslovil přání.

Utopie to není. Klub sice ještě před rokem hrál v mužské kategorii jen jihočeskou ligu, na druhé straně mládež má výbornou. Dlouhodobě. Není to tak dávno, co se radoval ze dvou republikových titulů.

Pojďme si tedy pelhřimovské odchovance v současném týmu představit. Využijme k tomu pohled Iva Rizáka.

JAN BÁRTŮ (roč. 2002)

Je to takový poloodchovanec. Pochází ze Studené, s basketem začínal v Jindřichově Hradci. Od nějakých čtrnácti let hraje za nás. Do ligy ještě nezasáhl, byl zraněný. Měl takové zvláštní zranění palce u nohy, špatně se mu to hojilo. Začal trénovat chvilku před tím, než nám soutěž zastavili. Jedná se o typického podkošového hráče. Silný je zády ke koši, platný v doskocích.

MATOUŠ FUXA (2002)

To je náš hráč od prvopočátku. Začínal spolu s bráchou Fandou, který teď hraje nejvyšší soutěž za USK Praha. Matouš je v basketbalové sestavě dvojka nebo trojka, takže se dá označit za křídlo. Jeho silnými stránkami jsou rychlé protiútoky a v poslední době se výrazně zlepšil v obranné činnosti.

DANIEL KÖLBL (2003)

Z našich kluků má asi nejsilnější pozici v týmu. Je to dané tím, že dlouhodobě patří k nejlepším hráčům svého ročníku v republice. Do loňského roku hrál v Písku. Odešel tam, když jsme se stali mistry republiky v kategorii U 15. V sedmnáctkách pomohl Písku získat titul, absolvoval i některé reprezentační akce. Je to pokračovatel basketbalové tradice. Jeho táta Jaroslav hrál ještě před rokem za áčko jihočeskou ligu. Basketbal hrával i strýc, ale ten jen v mládežnických kategoriích. Charakterizoval bych ho jako silovějšího hráče, který má neskutečný tah na koš. Trošku mu chybí centimetry, takže nalézá uplatnění především na křídle.

IVO RIZÁK ml. (2003)

Můj syn je hráčem do rozehrávky, silný je i při bránění. Spolu s Matoušem a Danem jsou pohromadě od nějakých osmi let. Ivoš dosud hrál jen v Pelhřimově. Pár nabídek z basketbalových center měl, ale rozhodl se, že zůstane doma a vedle basketbalu se bude věnovat studiu.

ALEŠ ZADRAŽIL (2003)

Další mladé křídlo v naší sestavě. Jeho specialitou jsou rychlé protiútoky a střelba za tři. I on se tlačí do sestavy, přesto hlavně sbírá zkušenosti.