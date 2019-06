Desátý závod soutěže Pohár Běžce Vysočiny hostila Zborná u Jihlavy, respektive spodní část sjezdovky Šacberk, kde byla základna.

Kvůli masivní těžbě dřeva se ale musela změnit trať. „V prostoru mezi krematoriem a modřínovou alejí se zcela změnila tvář lesa. Nejhezčí část trasy závodu tím byla zničena. Pevné barevné značky na stromech, vytvořené v osmdesátých letech minulého století Zdeňkem Pečínkem a jeho otcem, zůstaly jen na několika stromech,“ smutní hlavní organizátor Okolo Rudného Bohumil Novák.

Na hlavní, 3,5 km dlouhý okruh, zvlhlý po noční bouřce, vystartovalo osmdesát běžců. Muži ho absolvovali dvakrát, ženy jednou. „Pojedenácté se startovalo z lyžařské sjezdovky, díky jejímu provozovateli Pavlu Havlíčkovi, který vstřícně poskytuje prostory dolní obslužné budovy pro zázemí závodu.

Mezi muži nebylo co řešit. Jihlavský Vladimír Srb utekl všem, pouze ledečský Petr Miláček ho naháněl, i tak ale ztratil jednadvacet vteřin. Jako třetí proběhl cílem David Vaněk z Jihlavy.

Nejrychlejší ženou byla polenská Olga Krčálová, následovaná Alenou Bojanovskou ze Žďáru nad Sázavou a třetí Alenou Filippi ze Světlé nad Sázavou.

Okolo Rudného

Muži 20 – 29 let (7 km): 1. Vaněk (Jihlava) 28:19, 2. Vacek (Jihlava OK) 29:38, 3. Pechek (Částkovice) Kola Bakus 31:49. Muži 30 – 39 let: 1. Miláček (Ledeč nad Sáz.) 27:53, 2. Plíhal (Jihlava OK) 30:58, 3. Marek (Pelhřimov) 34:20. Muži 40 – 49 let: 1. Srb (Jihlava Běžec Vysočiny) 27:32, 2. Máca (Jihlava MST) 29:53, 3. Míka (Jihlava) 30:05. Muži 50 – 59 let: 1. Tichý (Světlá nad Sáz. AZ tým) 32:35, 2. Berky (Světlá nad Sáz. AZ tým) 33:10, 3. Lacina (Havlíčková Borová) 34:42. Muži 60 – 69 let (3,5 km): 1. Havlík (Kunžak) 35:16, 2. Procházka (Jihlava Bosch Diesel) 35:30, 3. 35 Pechek (Vlasenice Běžec Vysočiny) 36:45. Muži nad 70 let 3,5 km: 1. Novák (Jihlava Běžec Vysočiny) 21:46, 2. Škrleta (Nová Včelnice TJ) 22:59, 3. Koukal (Stařeč TJ Sokol) 25:34. Ženy 20 – 34 let: 1. Štěpničková (Telč) 18:50, 2. Králová (Havlíčkův Brod) 19:52, 3. Vaňková (Rantířov u Jihlavy) 21:21. Ženy 35 – 44 let: 1. Krčálová (Polná) 15:32, 2. Bojanovská (Žďár n. Sáz.) 16:41, 3. Filippi (Světlá nad Sáz. AZ tým) 17:58. Ženy nad 45 let: 1. Lacinová (Havlíčkova Borová) 18:59, 2. Adamová (Jihlava) 23:19. (vb)