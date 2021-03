Obešlo se zranil při turnaji TT Star Series v Praze. „Píchlo mě v lýtku. Pro jistotu jsem z turnaje odstoupil,“ svěřil se.

Do poslední chvíle se řešilo, zda do Ostravy pojede a bude hrát se sebezapřením. „Den před zápasem jsme to s trenérem rozhodli. Kdybych si vzal prášek, asi bych to i odehrál. Jelikož nám v posledním utkání základní části už o mnoho nešlo, tak jsme zvolili odpočinek,“ vysvětlil

Na marodce dlouho nepobyl. V neděli stál opět zase za stolem. „Už jsem zkusil trénovat. Lepší se to, takže věřím, že budu brzy naprosto v pořádku. Play-off bych měl stihnout,“ ujistil.

Havlíčkův Brod rozehraje čtvrtfnále vyřazovací části šestého dubna, kdy přivítá Hodonín. Série se hraje na dva vítězné zápasy.