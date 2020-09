Jihlavskému celku překazila včasný start karanténa, do níž bylo „uvaleno“ několik hráčů. Úvodní zápas ve Zlíně se musel odložit. A přestože tým kouče Pešouta nebude stále kompletní, druhé kolo východní skupiny už stihne.

V jakém stavu a herním rozpoložení do letošní premiéry Vysočina půjde, trenér netuší. „Potkalo nás asi to nejhorší, co nás mohlo potkat. Čtrnáct dní před soutěží přišel výpadek. Nezbývá nám, než do toho teď rychle naskočit. Ale čeká nás soupeř, který bude rozehranější, a vzhledem k tomu, že v prvním kole Opava vyhrála, bude si určitě věřit. Nebude to nic lehkého,“ předjímá Petr Pešout.

Program 1. ligy

Skupiny západ - pátek: Litoměřice - Slavia Praha, Plzeň - PELHŘIMOV (19.00), USK Praha B - Vyšehrad. Neděle: Polabí - Písek.

Skupina východ - pátek: J. Hradec - Zlín, Olomouc - N. Jičín, Pardubice - Prostějov. Neděle: BC VYSOČINA - Opava (17.00, hala Rošického), Snakes Ostrava - Komfort Brno.

Kouč doufá, že hráčů bude mít dostatek. „Kluci se pomalu začali zapojovat, ale někteří budou na hraně, protože jdou ještě na testy. Bude se to asi lepit. Jasné je, že chybět bude Ondra Novotný, který je stále v karanténě. Tomáš Široký má pracovní povinnosti a já doufám, že Ondra Maňák si to v práci ještě zařídí,“ doplňuje Pešout.

Ten je naopak rád, že bude moci využít Martina Nováka. K dispozici by snad měl mít i Marka Bendu, jihlavského odchovance, který se do svého mateřského klubu vrátil. „Uvidíme, jak se dá dohromady po karanténě,“ říká kouč, který představil i jednu novou tvář. „Můžu také prozradit, že do Jihlavy přichází Adam Goga, vyšší rozehrávač, o kterého jsme měli zájem. Jestli se nic nestane, měl by nastoupit,“ dodává.

Jasné je to, že v neděli to bude velká bitva. „Opava je tým, která by měl podle papírových předpokladů bojovat o play-off, takže pro nás je to nesmírně důležité utkání. Doufám, že ho zvládneme,“ uzavírá Petr Pešout.