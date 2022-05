Že by se dvaapadesátiletý závodník dočkal po dlouhém čekání opravdu nového vozu? „Je to samozřejmě trošku taková nadsázka,“ připustil pro Deník Ouředníček. „Podařilo se nám udělat úžasný model v designu našich aut. Proto jsme to v žertu představili jako nový vůz a ukázali jsme světu tento model. Ale věříme, že nový vůz bude již opravdu brzy.“

AFRICA ECO RACE

Zdroj: africarace.com

Dálkový automobilový závod. Většinou se jezdí na přelomu roku, letos je naplánován na 15. - 30. října. Trasa měří okolo 6 500 km a vede z Francie přes Maroko, Západní Saharu a Mauritánii do Senegalu. Závod založili Jean-Louis Schlesser a René Metge poté, co byla v roce 2009 tradiční Rallye Dakar z bezpečnostních důvodů přeložena na jihoamerický kontinent. Cílem organizátorů je navázat na ducha původního Dakaru.

Optimismus je na místě. Brněnský rodák plánuje v nejbližší době hledání nového závodního vozu dotáhnout do zdárného konce. „Do měsíce bychom měli mít jasno,“ plánuje. „Odjíždíme nyní na nějaká testování a uvidíme, co z toho vyplyne. Doufám, že nejpozději v červenci budeme mít opravdu jasno, s čím budeme jezdit.“

Také proto již pracuje na nejbližším závodním plánu. Na zmíněné výstavě v Praze lehce odhalil své záměry: „Chtěli bychom jet Africa Eco Race. To je závod, který jde po stopách starého Dakaru. Začíná v Monaku a končí právě v senegalském Dakaru. Letos se posunul netradičně na podzim, jede se ve druhé polovině října. Je to takový návrat ke kořenům, a to přesně potřebujeme,“ uvědomuje si jezdec týmu Ultimate Dakar Racing. „Zároveň je to výborný test. Kdyby se vše povedlo, mohli bychom uvažovat o účasti i na Dakaru v Saúdské Arábii.“

Start v Africe i Arábii je však zatím opravdu jen ideálním scénářem. „Ještě není vše potvrzené. Dávali jsme ho však již na vědomí našim partnerům. Byly na to pozitivní reakce, což je potěšující. Uvidíme, jaké budou další podmínky a týmová strategie, ale toto je náš aktuální plán,“ uzavírá Ouředníček.

