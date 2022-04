Tomáš Ouředníček s navigátorem Davidem Křípalem vyhráli kategorii T2 s ohromným náskokem 14.31 minuty a připsali si tak maximum bodů do středoevropského šampionátu FIA CEZ i do mistrovství Maďarska. „Byl to náš první závod po té loňské velké nehodě. Bylo fajn, že jsme zase do toho dokázali sednout,“ připomněl Ouředníček.

Start v nové kategorii byl pro něj především seznamovací. „Je to úplně nový zážitek,“ popsal své pocity velkomeziříčský jezdec. „Je tam delší reakce řízení, takže především v zatáčkách je to poznat. Navíc tato auta nejsou motoricky tak silná jako v T1. To znamená, že rozjezd je pomalejší a připadá vám to, že nejedete tak rychle. I když jsme dosahovali slušných rychlostí. Překvapený jsem byl z nastavení podvozku, jak to všechno zvládal. A zcela úžasné je, jaké je v kabině ticho.“

Závod v Maďarsku absolvovala posádka na vypůjčeném vozu. O svém avizovaném novém stroji zatím žádné nové informace nejsou. „Stále nemáme nic podepsaného, takže k tomu nemohu nic říct,“ omlouvá se Ouředníček.

Ten si přesto připravuje plán na další průběh sezony. „Vítězství v Maďarsku nás nakoplo a kdybychom se rozhodli pokračovat v seriálu dál, tak máme nějaké body najeté,“ prozrazuje pilot stáje Ultimate Dakar. „Otázkou ale je, jak bude šampionát dál vypadat. Především je neznámá budoucnost závodů v Polsku. Tam se skoro všechno jezdí ve vojenských areálech, které se nyní logicky uzavírají… Čekat by nás měl také závod ve Španělsku, to je ale závislé právě na jednání o novém voze.“