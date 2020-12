Koronavirus a světová válka? Jedno jest. Ukázal to letošní rok, kdy se neuskutečnily tradiční sportovní podniky. Jejich uspořádání v minulosti zabránily jen válečné útrapy.

Do historie Perleťového poháru jméno vítěze letos nepřibylo. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Kapitolu do kroniky si nezapsal Perleťový pohár fotbalistů, nejstarší turnaj svého druhu v Česku. Letos se měl uskutečnit už osmdesátý sedmý ročník. Žirovničtí pořadatelé na něj rezignovali už na jaře, při první vlně epidemie. „Důvody, proč ho neuspořádáme, máme hned dva. První je ten, že se liga dohrávkami prodlouží a my bychom těžko hledali vhodný termín. Navíc jsme se pustili do budování tréninkového hřiště,“ vysvětloval organizační pracovník Slavoje Pavel Havelka.