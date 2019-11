Je to prostě novodobý fenomén, o který se pokouší spousta dětí. Ty mají své idoly, ale vyrovnat se jim, to stojí úsilí. I proto začaly před několika lety vznikat na Vysočině kluby, které se parkouru věnují a dětem ukazují, jak na to. A nejen o letních kempech, ale také v kroužcích.

Někteří mladí sportovci si parkour zvolili jako doplňkový sport, což je velmi dobrý tah. Gymnastické prvky se rozhodně neztratí, ba naopak!

Parkour je znám po celé Vysočině, a takřka v každém větším městě si mohou mladí tento sport vyzkoušet. „Jsme skupina, ve které se někteří z nás zabývají parkourem a pohybem už téměř deset let. Za tuto dobu se pro některé z nás stal tento koníček lifestyle záležitostí,“ hlásají na svém webu www.jumpout.cz parkouristé z Velkého Meziříčí (foto z archivu Jumpout.cz).

Havlíčkobrodský klub pod názvem Leap parkour momentálně funguje ve školních tělocvičnách, které ale příliš nevyhovují požadavkům. „Respektive máme svoje překážky, které nám ale nikdo neumístí do tělocvičny, a tak se pokoušíme sehnat vhodné prostory. Ovšem zatím se nám to nedaří. Jednali jsme s městem, i s realitními makléři, ale vhodný prostor se zatím nenašel,“ posteskl si trenér a zakladatel Leap parkour Havlíčkův Brod David Pospíchal.

Ten se svými kamarády a spolutrenéry plánuje, že by otevřeli pobočku v Jihlavě. „O prázdninách pořádáme kempy a jezdí tam i děti z okolí Jihlavy, tak když to půjde dobře, tak bychom měli otevřít náš klub do měsíce i tam,“ upozornil Pospíchal, který už naplánoval i další kemp pro příští rok.

Ovšem i v krajském městě jsou dva kluby, které tento sport provozují. Jedním je Sokol Jihlava. „Dětí je hodně, hlavně kolem deseti let. Třeba v pondělí jich tady máme kolem šedesáti,“ říká šéf parkouristů Sokola Antonín Musil, který by byl rád, kdyby do svých řad přilákal trenéry. „Těch je málo. Musí si udělat trenérský kurz, který my v Sokolu nabízíme. Akorát je potřeba, aby měl člověk čas,“ doplňuje.

Konkurenční Parkour Academy, který má mimo jiné své základny ještě v Třešti a Třebíči, a také v jižních Čechách, přitáhl do svých řad mladé kluky, ale také i dívky, hlavně díky známým tvářím, například Janu Hankovi, alias Hanzimu. A nebo Sebastiánu Hlavovi. „Minulý rok byl větší zájem než letos. To bylo asi kvůli tomu, že jsme tam chodili my dva s Hanzim. Jak jsme občas jezdili na tréninky, tak se děti těšily hlavně na nás, ale některé to přestalo bavit, když jsme tam nebyli pořád. Ale ty, co tam zůstaly, tak tam jsou kvůli parkouru a chtějí se něco naučit. A třeba v Třebíči jsou hodně šikovní,“ říká Sebastián Hlava.

A co se vlastně na trénincích dělá? To jsme si díky Parkour Academy mohli otestovat, a bylo to poučné. Všichni byli rozděleni do tří výkonnostních skupin a střídali se na třech stanovištích. Parkourové kousky k vidění byly, ale také hodně gymnastických základů, a nezapomínalo se ani na důležitou věc, disciplínu! „Neposloucháš! Rušíš! Udělej si pět kliků!“ občas zaznělo v tělocvičně na ŽŠ Seifertova. „Jen je škoda, že někteří na sobě přes týden moc nepracují a my s nimi opakujeme stále stejné věci,“ poukázal jeden z trenérů Petr Pokorný na fakt, že jednou týdně trénovat nestačí, a mladí parkouristé na sobě musí pracovat i sami.

A aby mohli dělat „psí kusy“ někde v parku, na zábradlí, schodech a všude možně po městě, musí hlavně zpevnit své tělo. Tím se pak zvyšuje i sebevědomí. Naopak strach, který k parkouru bezesporu patří a měl by být neustále jeho součástí, se může trochu eliminovat.

Ti nejlepší pak mohou v tomto novodobém fenoménu i něco dokázat. Ne třeba letos, ale za rok, dva, tři… ?

Už za pár okamžiků se uskuteční historicky první mistrovství České republiky, které bude od pátku 8. listopadu, jako součást veletrhu Life, hostit po tři dny Brno! A pokud jste fanouškem tohoto sportu a chcete ho zažít na vlastní kůži, nesmíte na brněnském výstavišti chybět. Jedná se o otevřený závod pro všechny parkouristy a parkouristky, který zároveň určí výběr Czech parkour team, a ten bude následně reprezentovat Česko na světovém poháru.