„My se tomuto stylu vůbec nevěnujeme a netrénujeme ho, a tak jsme odjeli jen s pěti závodníky,“ prozradil havlíčkobrodský kouč Zdeněk Švec. A i přesto že to není jejich hlavní zaměření, tak na severu Čech vybojovali pět placek.

Výsledky

Kadeti – kategorie do 48 kg: Zvolánek Matěj, 1.místo.

Mladší žáci – kategorie do 35 kg: Zvolánek Patrik, 2.místo. Do 43 kg: Žák Petr, 1.místo. Do 63 kg: Lehotský Tadeáš, 2.místo. Do 70 kg: Kocman Dominik, 1.místo.