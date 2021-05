Soupeři se klaněli, odborníci uznale pokyvovali hlavami. Nikdo si nedovolil dominanci v tuto chvíli už čtyřnásobného českého šampiona zpochybnit. Do této skupiny se přidal i Milan Orlowski, hráčská legenda a nyní především trenér ve finále poraženého KT Praha. „Finále pro nás bylo maximem. Havlíčkův Brod v celé soutěži neprohrál jediný zápas, což hovoří za všechno. Soupeři k titulu gratuluji, je ve správných rukách,“ prohlásil ihned po rozhodujícím zápase.

Pojďme se tedy podívat na důvody, proč HB Ostrov z extraligy udělal tak jednoznačnou záležitost. A pomiňme to nejzásadnější – neoddiskutovatelnou herní kvalitu.

PŘESTUPOVÁ POLITIKA. Můžete se na něj dívat jakýmkoliv filtrem, obdivovat, závidět mu i ho nenávidět, ale manažer a zároveň majitel HB Ostrov Miroslav Jinek dokázal něco geniálního. Ve velkém předstihu skvěle odhadl situaci. Ve chvíli, kdy jeho celek ještě hrál zápasy první ligy, měl podepsané hráče pro následující sezonu v extralize. Sebral vítr z plachet konkurenci nejen jejich kvalitou, ale především tím, že se jednalo takřka výhradně o Čechy. Prozíravost této politiky se ukázala velmi rychle, koronavirus zavřel hranice. TTC Ostrava čekala dlouho na Chilana Olivarese, Cheb se posil z Ruska nedočkal vůbec.

ZKUŠENOSTI. Když pomineme devatenáctiletého Radka Skálu, který dostal šanci na životní lekci, nesešli se v Havlíčkově Brodě žádní vyjukaní zajíci. Naopak kádr byl velmi zkušený. Prim hrál čtyřicátník Dmitrij Prokopcov. Tomášovi Treglerovi bylo třicet, světoběžník Michal Obešlo je o pouhý rok starší.

URČENÍ ROLÍ. V HB Ostrov byly role rozdělené zřetelně. Zářným příkladem byl Bohumil Vožický. Bývalý reprezentant, který má za sebou bundesligové angažmá, by i ve třiačtyřiceti měl výkonnost na to, aby v drtivé většině českých klubů hrál zásadní roli. V HB Ostrov se vzdal ambicí, naplno se věnoval roli kouče, pro tým se obětoval. A když na to přišlo, zářil. V zápase v Havířově mu na šatně ležel virózou zdecimovaný Tregler, Vožický si vzal pálku a šel za stůl místo něj. Výsledek? S jistotou vyhrál a celé střetnutí ukončil. „Je to borec. Už tolik netrénuje, ale s jakou jistotou vyhrál, je obdivuhodné,“ líčil v jednom z podcastů Michal Obešlo.

ZASTUPITELNOST. Ani teď po sezoně nelze jednoznačně označit brodskou jedničku, dvojku či trojku. Někde by to způsobilo rozbroje, v HB Ostrov z toho udělali velkou přednost. Sestava rotovala, pro soupeře byl celek z Vysočiny obtížně čitelný. A když jeden z hráčů měl slabší chvilku, dva zbylí ho s jistotou zastoupili.

VČAS VYHLÁŠENÝ CÍL. Pokud prohlásíte, že chcete titul, způsobíte rozruch. Okamžitý. Havlíčkův Brod si tuhle chvíli vybral ještě před sezonou. Když pak za titulem táhl, bralo se to už jen jako norma, potvrzení nastaveného kurzu. Rozhodně lepší varianta, než to pustit do světa před play-off, po suverénně vyhrané základní části.