Pilman Triatlon přinesl titul Burianovi a rovněž další triumf pro Křivánkovou

Pro něho to bylo premiérové vítězství, pro ni další triumf do bohaté sbírky. Na závodě Pilman, který se v sobotu 28. srpna konal v nejbližším okolí Pilské nádrže u Žďáru nad Sázavou jako mistrovství ČR ve středním triatlonu, zvítězili Matěj Burian a Simona Křivánková. Pro tu to zároveň bylo třetí letošní vítězství v Českém poháru.

Na letošním ročníku Pilman Triatlonu v okolí Pilské nádrže u Žďáru nad Sázavou triumfovali Matěj Burian a Simona Křivánková. | Foto: triatlon.cz

Před rokem si Matěj Burian připsal v nejbližším okolí Piláku svůj vůbec první start na střetní trati. „Tehdy jsem byl třetí, považoval jsem to za velký úspěch a nevěřil jsem tomu, že se mi to ještě někdy povede vylepšit,“ vzpomínal na své loňské pocity. Letos mu ale nahrála do karet absence nejlepších českých závodníků. Na start se nepostavil žádný z reprezentantů – chyběli Tomáš Řenč, Lukáš Kočař, Jakub Langhammer nebo třeba Petr Soukup. Šance se tak otevřela pro další výborné triatlonisty. „Šel jsem na start s tím, že se chci poprat o titul, ale věděl jsem, že to nebude zadarmo,“ řekl Burian. Fotbalisté Velkého Meziříčí si pořádně vydechli, naopak Nové Město se dál trápí Přečíst článek › Už od začátku byl ovšem první. Po 1900 metrech plavání ve vodě Pilské nádrže měl náskok přibližně dvou minut. Při 90km kopcovité cyklistice ho dokázal ještě navýšit o další čtyři minuty. A i když se mu pak při běžeckém půlmaratonu přibližoval Jan Šneberger, Burian si první místo pohlídal. Zvítězil v čase 4:24:31 před Šnebergerem, který ztratil 3:10, a třetím Slovákem Karolem Džalajem. V redukovaném pořadí mistrovství ČR patří bronzová medaile Davidu Jílkovi. Závod žen byl z diváckého pohledu zajímavější. Ve vodě prokázala své kvality Hana Kolářová, zatímco největší favoritka Simona Křivánková šla z vody na páté pozici. Na kole pak musela své soupeřky sjíždět. „Tušila jsem, že to tak bude, protože Hanka je skvělá plavkyně a velmi dobrá cyklistka. Do druhého depa jsem přijela na druhém místě, ale už v prvním běžeckém okruhu se mi ji podařilo předběhnout a pak už jsem si hlídala první místo. Snažila jsem se přitom šetřit síly, protože mě čeká Czechman a hlavně mistrovství světa v dlouhém triatlonu v Almere,“ řekla Křivánková. Okresní souboj rozhodla agresivita. Takové týmy nám nesedí, postýskl si Kylíšek Přečíst článek › „Nechci tím ale říct, že to byl jednoduchý závod. Pilman je vždycky těžký a zejména cyklistika je tu kvůli kopcům náročná a spravedlivá. Trochu jsem se bála i předpovědi počasí, která byla šílená. Nakonec jen trochu pršelo a bylo chladněji, ale nic hrozného se nekonalo.“ Druhé místo v Českém poháru a stříbrná medaile z mistrovství republiky patří Heleně Kotopulu, která ztratila na Křivánkovou 89 sekund. Bronz si ze Žďáru nad Sázavou odvezla Markéta Cibulková. Český pohár v dlouhém triatlonu bude pokračovat už příští víkend, kdy se koná Czechman. Výsledky Pilman Triatlon:

Mistrovství Česka, muži: 1. Matěj Burian 4:24:31, 2. Jan Šneberger 4:27:42, 3. David Jílek 4:37:23

Český pohár, muži: 1. Matěj Burian 4:24:31, 2. Jan Šneberger 4:27:42, 3. Karol Džalaj 4:31:14

Mistrovství Česka + Český pohár, ženy: 1. Simona Křivánková 5:04:49, 2. Helena Kotopulu 5:06:18, 3. Markéta Cibulková 5:17:38.