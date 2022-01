Ačkoliv úvodní minuty herně vyzněly spíše pro domácí Spartak, do vedení se dostali Snipeři. Na vedoucí branku Malicha ovšem za další tři minuty v přesilovce odpověděl Mynařík.

Hráči Pelhřimova pokračovali v tlaku a obrat ve skóre zařídil krátce po polovině úvodní periody Vlach – 2:1. Mynařík pak orazítkoval tyč svatyně hostů, ale další branku už diváci neviděli.

Jako rozhodující pro konečný výsledek derby se ukázala být prostřední dvacetiminutovka. Florbalisté Spartaku do ní vlétli jako uragán a během sedmi minut zatížili konto třebíčského gólmana čtyřmi přesnými zásahy!

Mezi ně se vklínila branka Malicha, který využil zaváhání jednoho z domácích hráčů. Nicméně do závěrečné třetiny šli domácí s luxusním náskokem – 6:2.

Ani v poslední části se obraz hry příliš nezměnil. Hráči Pelhřimova, celkem logicky, hráli to, co potřebovali. Snipeři se snažili vrátit do zápasu, jenže jejich možné naděje utnula branka Mynaříka. Ten tak završil svůj hattrick, když předtím opět nastřelil tyčku.

Ke cti třebíčských hráčů je nutné přičíst, že zápas ani při krajně nepříznivém skóre nezabalili. Brankami Machálka a Vochyána korigovali skóre na konečných 7:4.

Díky zisku tří bodů se Pelhřimov v tabulce posunul před svého sobotního soupeře na třetí místo. „Dnes se nám nic nedařilo, byli jsme ve všem o krok pozadu,“ mračil se kouč hostů Michal Kelbler.

„Utkání jsme měli pod kontrolou, dokázali jsme dobře bránit individuality soupeře. Navíc jsme ještě čtyřikrát nastřelili břevno. Pozitivní jsou určitě využité přesilovky i taktické pojetí určitých fází utkání. Škoda jen zbytečně nabídnutých šancí soupeři, který je dokázal potrestat,“ sdělil trenér Pelhřimova Jan Koten.

NÁRODNÍ LIGA - SKUPINA VÝCHOD

PELHŘIMOV - TŘEBÍČ 7:4

Branky: 8. Mynařík, 11. Vlach, 26. Vlach, 28. Kalina, 31. Mynařík, 33. Kocián, 49. Mynařík – 5. Malich, 29. Malich, 51. Machálek, 58. Vochyán. Rozhodčí: L. Ležák, M. Ležák. Vyloučení: 3:3. Využití: 3:1. Diváci: 100. Třetiny: 2:1, 4:1, 1:2. Spartak Pelhřimov: Domkář – Kalina, Kocián, Švrkala, Papež, Knězů, Vlach, Mozr, Martínek, Fučík, Hendrych, Smejkal, Šulc, Mynařík. Snipers Třebíč: Bazala – Černý, Štveráček, Machálek, Pacal, Blaha – Sýkora, Dlabač, Mátl, Jahoda, Malich, Vochyán, Svoboda.