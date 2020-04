„Soutěže ČBF nebyly mimo nejvyšší ligy žen a mužů ukončeny, ale jen přerušeny. Takže zatím nevíme, jestli se budou dohrávat nebo budou ukončeny předčasně. Soutěž našich žen byla kvůli opatřením vlády přerušena a nestihlo se odehrát poslední kolo základní části,“ potvrdil trenér Pavel Duben.

Ten by byl nejradši, kdyby se letošní ročník nedohrával, ale ukončil. „Ze všech pohledů mi to vychází jako nejlepší řešení v dané situaci, a to především proto, že nevíme, kdy a jaká opatření v dohledné době skončí. Dalším důležitým aspektem je to, že holky včetně jarních prázdnin již pět týdnů společně netrénují. Nedovedu si představit za tohoto stavu, který zatím nekončí, soutěž dohrávat,“ potvrdil havlíčkobrodský kouč.

Ženy Jiskry měly pro první sezonu jasný cíl. Neskončit v soutěži poslední a vyhrát alespoň tři utkání. „Úžasným bonusem by byla účast v play-off, tedy skončit nejhůře do osmého místa po základní části. I když musím podotknout, že holky si věřily i více,“ uznal Duben, který tak nepředpokládal, že jeho svěřenkyně vyhrají dokonce sedm zápasů. „Přitom asi dalších pět jsme prohráli jen těsně. Na druhou stranu nám některá utkání vůbec nevyšla, a to nejvíce mrzí u domácích zápasů, protože na tribunu přišlo na naše poměry docela dost lidí,“ dodal.

Pavel Duben na začátku sezony stabilizoval kádr, který byl poměrně početný. Jenže postupem času holky začaly „odpadávat“. „V průběhu soutěže se tento kádr poměrně ztenčil vlivem zranění, nemocí a odchodem jedné hráčky do jiného klubu. Vzhledem k tomu, že náš tým žen je velmi mladý, kdy průměrný věk je asi jedenadvacet let, museli jsme často řešit tréninkovou a zápasovou účast. Většina holek studuje vysokou školu a některé letos čeká maturita,“ poodkryl zákulisí ženského basketbalu Duben. Ten ovšem s tak širokým kádrem navíc nemůže počítat i do další sezony. „Některé hráčky již další sezónu hrát nechtějí a jejich rozhodnutí musíme akceptovat. Podle mé osobní zkušenosti je u kolektivního sportu daleko složitější udržet po delší dobu dobře fungující tým holek než chlapů. Nicméně důležité je, že zdravé jádro zůstalo a tým se postupně podařilo doplnit a stabilizovat. Takže vzhlížíme k další sezóně,“ podotkl brodský kouč.

Ten dal svým svěřenkyním úplné volno od basketbalu. „Je na každé z nich, jak se budou v daných opatřeních udržovat v patřičné kondici. Nejen družstvo žen, ale všichni hráči našeho oddílu dostali výzvu České basketbalové federace na domácí tréninky s názvem „Vrátím se lepší“,“ uznal Duben.