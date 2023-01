Vloni se poměrně v poklidu udržely, letos to zatím vypadá na tuhou bitvu do samého konce. „My jsme věděli, že letošní sezona bude pro nás těžká,“ je smířen s realitou kouč BK Jihlava Petr Pešout. „Trošku nás překvapilo, že se střetneme také s Pelhřimovem, který může těžit ze spolupráce s GBA Jindřichův Hradec. Ale je to sport, někdy to nevyjde podle představ.“

V Pelhřimově loni týmu uteklo play-off o pověstný vlásek, letos byli s osudem smířeni daleko dříve. „Vychází to z toho, že náš partnerský klub z Jindřichova Hradce letos nehraje Národní basketbalovou ligu,“ vysvětluje trenér Ivo Rizák. „Za nás proto hráli převážně borci z U19, někteří i o rok mladší. Měli jsme tím pádem nezkušené a mladé družstvo. Z toho vyplývá i naše pozice v soutěži.“

Jihlavané v současnosti bojují s početnou marodkou, která se jim ještě rozšířila v posledním utkání ve Svitavách. „Zranil se nám tam Pavel Číha a jeho zdravotní stav nás nyní zajímá nejvíce,“ uvedl Pešout. „Kdybychom s ním nemohli počítat, bylo by to pro nás hodně smrtící. Marodka nás v poslední době dost trápí. Právě před Svitavama nás to dost pokosilo. Tam jsme byli rádi, že jsme zápas vůbec odehráli. V sestavě po zranění Číhy nás bylo v sestavě jen sedm, z toho tři šestnáctiletí kluci z kadetů.“

Před startem skupiny o záchranu tak mají Jihlava i Pelhřimov podobnou startovací pozici. Mladé kádry s menšími zkušenostmi. Sojky dokázaly v sezoně zatím vyhrát dvakrát, BK jen jednou.

Jak se hraje o záchranu

Poslední čtyři celky skupin se utkají s kvartetem z protější skupiny první ligy systémem doma - venku. Poté následuje play-out, do kterého padají poslední čtyři celky ze společné tabulky skupiny o záchranu. Poslední celek sestupuje přímo, předposlední bude hrát baráž s druholigovým protivníkem.

Přesto ani jeden z týmů nic nevzdává. Magické slovo záchrana z ní obou stran. „Dlouhodobě vychází, že naše skupina Západ je silnější,“ odhaduje šance Rizák. „Ale uvidí se až na hřišti. Na Východě je nejslabší Jihlava, která letos dává šanci svým odchovancům a je proto na chvostu. Přímo sestupuje jen jedno mužstvo, takže to papírově vypadá, že by se mělo rozhodnout mezi náma,“ uvědomuje si kouč Sojek.

Boj o holý život, navíc s krajským sokem, to může přinést parádní podívanou se vzrušující příchutí derby. „My především doufáme, že se na závěr sezony pořádně připravíme a budeme mít do konce o co hrát,“ vyhlašuje Pešout. „Na derby se určitě těšíme. Věřím, že to budou vyrovnané zápasy a bude opravdu o co hrát, aby zápasy měly tu správnou jiskru a náboj.“

„Duely s Jihlavou jsou prestižnější, ti mladí hráči to ale již tak neberou. Na zápasy se však určitě těšíme,“ dodává Rizák.

O víkendu se dohraje základní část. Jihlava hraje v neděli doma od 15.30 hodin s Protějovem, Sojky se představí v Chomutově. Poté bude znám časový harmonogram i termíny obou derby zápasů. Letos budou vzájemná střetnutí stát opravdu za návštěvu.