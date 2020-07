Mezi organizátory panovala před závodem nervozita. „Minulý týden byl stresující, protože se zpřísňovala opatření, tak jsme nevěděli, co bude,“ potvrdil ředitel závodu Jiří Pecha, kterému ale nakonec spadl kámen ze srdce. „Teď už máme jen krásný pocity. Přišel standardní počet závodníků. A když třeba ubudou ti staří, tak ale přijedou další noví závodníci,“ potěšilo Pechu.

Ttradičnímu závodu tak roste nová generace. „Mám radost z toho, že jsme udělali velký krok dopředu v dětském závodu. Za to vděčíme panu Slavatovi, který nám s ním hodně pomáhá,“ řekl ředitel melechovského triatlonu, který už nyní přemýšlí a plánuje, jak zlepšit nový ročník.

VÝSLEDKY

Junioři: 1. Michal Tyleček 2:02:51. 2. Markéta Škarková 2:06:07. 3. Eduard Tyleček 2:22:51.

Muži do 39 let: 1. Petr Miláček 1:31:06. 2. Tomáš Krupička 1:32:43. 3. Martin Oberreiter 1:32:56. 4. Tomáš Vávra 1:34:49. 5. Tomáš Stuna 1:35:26.

Muži nad 40 let: 1. Jaroslav Tuna 1:30:58. 2. Tomáš Novák 1:33:29. 3. Robert Mrkvička 1:37:38. 4. Petr Ježek 1:38:19. 5. Pavel Vrábel 1:38:42.

Muži nad 50: 1. Luděk Procházka 1:49:14. 2. Petr Šťáva 1:50:37. 3. Jan Čermák 1:51:40. 4. Ivan Kugler 1:54:38. 5. Jiří Koupilek 1:54:48.

Muži nad 60 let: 1. Jindřich Musil 1:50:24. 2. Luděk Ševčík 1:55:04. 3. Miloslav Bayer 2:11:43.

Ženy do 39 let: 1. Michaela Matoušková 1:46:34. 2. Mariana Zetková 1:52:42. 3. Karolína Hejlová 1:57:15. 4. Kateřina Mlčochová 1:58:26. 5. Kateřina Trtíková 1:58:46.

Ženy nad 40 let: 1. Milada Brabcová 1:49:05. 2. Věra Sochorová 2:00:29. 3. Kristýna Kubartová 2:06:22. 4. Alena Filippi 2:07:33. 5. Lucie Mošovská 2:19:06.

Štafety: 1. Scholz, Pajer 1:32:15. 2. Matouš, Matoušová, Nikrmajer 1:38:47. 3. Mafek, Váňa, Fortelný 1:40:49. 4. Kolářová, Valentová 1:46:30. 5. Procházka, Berky, Černá 1:52:50.