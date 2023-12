Pohár obhájil Hodonín, stolní tenistky HB Ostrov nevyužily tři šance na pátý bod

Pohárové trofeji se přiblížily na dosah, přesto na ni havlíčkobrodské stolní tenistky nedosáhly. Ve Final Four Českého poháru žen prošly ženy HB Ostrov bez problémů do finále, ale v něm těsně 4:5 podlehly Hodonínu, který přijel do Havlíčkova Brodu v nejsilnější sestavě pohárové prvenství obhajovat.

Stolní tenistky Hodonína po velkém obratu ovládly finále 33. ročníku Českého poháru, domácí Ostrov Havlíčkův Brod porazily 5:4. | Foto: Czech Table Tennis