Ještě pár minut před koncem měli jeho svěřenci k dispozici pětibrankový náskok, který však ztratili. „Osobní obrana na Ptáčníka nebo Melichara nás totálně vyvedla z rytmu a my jsme najednou prohrávali vnitřní zápas s vlastním strachem o výsledek,“ všiml si slovenský kouč.

Pro nervově slabší jedince tak závěrečné desítky vteřin musely být velkým náporem na srdeční rytmus. „Pokud to takto půjde dál, asi budu po sezoně v kartotéce místního kardiologa,“ usmál se.

Důležité zákroky gólmana Schamse a chladnokrevnost Burnazoviče, který necelou minutu před koncem proměněnou sedmičkou rozhodl, stály za dalším plným bodovým ziskem házenkářů Sokola.

„Z každého takového zápasu si musíme vzít poučení. Ani za solidního náskoku nesmíme nic podcenit, uspokojit se, ale naopak zápas rozhodnout,“ zdůraznil.

Ačkoliv v extraligové tabulce zůstalo Nové Veselí na páté příčce, buduje si dobrý vklad pro to, aby splnilo základní cíl v podobě postupu do play-off. „Je to pro nás všechny nádherný začátek sezony. Tím zvlášť při vědomí všech těžkostí, které nás loni provázely,“ připomněl.

Slovenský trenér tak dostal v sobotu ten nejlepší možný dárek k jeho osmatřicátým narozeninám. „Lepší dárek jsem si jen stěží mohl přát. Je opravdu velkou radostí trénovat tento mančaft. Jsem na něj hrdý a těším se na další společné výzvy,“ usmíval se Kostka.