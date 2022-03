„Už je mi dost, ale jsem dobře připravený. Na Bělehrad mám z roku 2017 dobré vzpomínky. Uvidíme, jestli se mi podaří napsat další příběh se šťastným koncem,“ říkal Svoboda, který tehdy v Srbsku vybojoval nečekaný bronz, a zároveň naznačil, že na tratích s plůtky chce vydržet až do OH 2024 v Paříži.

Během kariéry vás trápila celá řada zdravotních problémů, ale vždycky jste se dokázal vrátit. Kde berete energii a motivaci?

Kolikrát z řečí lidí, kteří mě zatracují. Jednou nebo dvakrát jsem zapochyboval, jestli to mám dál táhnout, ale vždycky jsem uvěřil, že moje tělo je výjimečný a má smysl znovu zabojovat. Bohužel jsem taky býval idiot. Nikdy jsem nesportoval na sto procent a nepředvedl tolik, na co jsem měl.

Mistryně Evropy mezi krmením a úklidem. Helceletová má zpětně získat zlato

Jak je to možné?

U mě možná všechno vychází z disciplíny. Dělám překážky a všechno, co k atletice patří, jsou pro mě vlastně taky překážky, i když jinak postavené. Mám to tak nastavené, je to asi můj styl života. Musím bojovat s překážkami a nejen s těmi na dráze.

Letos jste zatím zaběhl šedesátku za 7,66. Jak jste s tím spokojený?

Měl jsem dobrou přípravu. Díky atletickému svazu a Olympu jsem mohl trénovat deset týdnů na Tenerife. Dostal jsem plný servis a důvěru. Zatím mi drží zdraví, což je rarita. Uvidíme, co to udělá na mistrákách. Myslím na čas 7,55, což je výkon, který by mě posunul do první světové desítky.

Kariéra plná veletočů



Petr Svoboda je v dobrém slova smyslu překážkářským vytrvalcem a také smolařem. Halový titul mistra Evropy získal už v roce 2011. Od té doby ho ale provázela zranění. Po operaci achilovky lékaři kvůli zánětu jednu chvíli řešili, jak rodákovi z Třebíče zachránit levou nohu, protože mu hrozila amputace. Zakrátko musel na chirurgický zákrok i se šlachou na pravé končetině, zdravotních trablů měl kromě to toho celou řadu a návrat na dráhu se oddaloval. Až před pěti roky se českému rekordmanovi pod otevřeným nebem i v hale povedlo získat bronz na HME v Bělehradu.

Jaké plány máte směrem k Bělehradu?

Už nemám čas jezdit na šampionáty, abych si tam užíval atmosféru. Cílem je finále a tam se ukáže. Jsou to krátké překážky, časy jsou zatím vyrovnané a může se stát cokoliv. Cítím, že mi forma kulminuje.

Budete tam patřit k nejstarším. Jak se cítíte?

Věřím, že na to moje tělo má. Hodně vycházím ze sebepoznání a z toho, že už na mě mě nefunguje to, co fungovalo ve třiceti. Mentální koučink zkouším nastavit tak, že toho, co se pokazilo, bylo dost, a už to mám za sebou. Doufám, že nastává lepší část mé kariéry.

Změnil jste něco v tréninku, aby se to podařilo?

Opět trénuju s Danielem Hejretem. Pod jeho vedením se snažím být všestrannější. Proto děláme spoustu věcí mimo běžný trénink. Hrozně bych si přál vrátit se do dvaceti let. Abych si mohl nafackovat a říct si, takhle se to nedělá. Teď si nechávám radit od lidí, kterým věřím a kteří mají za sebou úspěšnou minulost.

Na tréninku i při závodech se střetáváte s mnohem mladšími atlety. Jsou v něčem jiní, než jste byl vy ve dvaceti?

Dřív jsme šli nějakým směrem. Byli jsme parta lidí, která neměla Facebook a Instagram, a atlet se neposuzoval podle toho, kolik dostane lajků. Dneska mi připadá, že nezáleží na tom, jak kdo běhá, ale co mele. Víc se sleduje, kdo si udělá lepší fotku nebo video při rozcvičování. Taky si je dělám, každý se chce ukázat, ale klade se na to větší důraz než na výkony. A to je pro mě těžko pochopitelné.

Povídejte.

Vyrůstal jsem v jiné době. Tím ale nechci tvrdit, že moje doba byla lepší než ta dnešní. Dřív to bylo nějak zajímavější, existovala nějaká pravidla a tolik se kolem toho nekecalo. Atletiku jsem chtěl dělat. O tom si ale u některých současných atletů nejsem úplně jistý. A pak mám ještě vnitřní názor, který ani nechci vypustit…

Holuša ukončil kvůli bolavé patě kariéru. Nyní český rekordman trénuje běžce

Jak daleko se ve své dlouhé kariéře ještě díváte?

Na překážkách chci vydržet do příští olympiády v Paříži. Měl jsem sen závodit na třech hrách. Jenže Londýn a Peking mi utekly, a tak mi nezbývá nic jiného než pokračovat dál. Je fajn cítit se v sedmatřiceti dobře. Rozhodovat se ale budu po každé sezoně, jestli na to moje tělo má.

Paříž je relativně blízko, ale na druhou stranu jsou dva roky pro váš organismus docela daleko…

Zatím si věřím a doufám, že to vydržím. Přiznávám, že každý večer před spaním poklekám a modlím se, abych zůstal zdravý. Stojí mi za to vydržet, abych za zády nikdy neuslyšel řeči, co tady ještě dělám… Plním si přání. Neznám lepší pocit než proběhnout cílem a uvidět bliknout čas, na který jsem si myslel.

Není divné, že vám doma nikdo roky nešlape na paty?

Už jsem tady asi patnáct let neprohrál. Běhám jenom sám proti sobě. Dlouho si přeju, aby mě někdo potrápil, ale pořád nic.

Atleti se utkají o halové tituly



Ostravská hala bude o víkendu dějištěm zimního mistrovství ČR atletů. Česká elita nebude bojovat jen o tituly, atleti mají i poslední možnost, jak se kvalifikovat na HMS v Bělehradě (18.-20. 3.). Tam si účast zatím zajistilo jedenáct závodníků. Ve startovní listině nejkratším sprintu na 60 metrů nechybí šestinásobný šampion Jan Veleba, jenž si letos vyrovnal výkonem 6,65 osobní rekord. K postupu na šampionát potřebuje srazit ještě dvě setiny. Vůbec poprvé v sezoně zaklekne do bloků jeho svěřenec Dominik Záleský, který se nedávno vrátil ze ZOH v Pekingu, kde reprezentoval jako bobista.