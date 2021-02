V předešlé sezoně jste oblékal dres HB Ostrov. Od podzimu ale hrajete za Cheb. Jak k této změně došlo?

Situace se tak vyvinula. HB Ostrov s Chebem spolupracoval už v předešlé sezoně, měli jsme tam kluky na střídavé starty. Před touto sezonou měl Cheb nasmlouvané hráče ze zahraničí, ale kvůli kovidu z toho nakonec sešlo. Proto jsme se domluvili, že vypomůžu a spolu se mnou několik mladých hráčů.

Byla pro vás vzájemná utkání svátkem?

Byla, tak nějak jsem to vnímal. Jen mě mrzelo, že nemohli na zápasy diváci. V hledišti mohla být skvělá atmosféra. Zejména pro mladé hráče by to byl velký zážitek. I tak jsem si to užil. My jsme mohli jen překvapit. Brod má momentálně poskládaný tým z nejlepších hráčů extraligy.

Vy jste už před týdnem trochu zatopil v kotli, když jste prohlásil, že vás, míněno Cheb, čekají zápasy s béčkem.

Ano, byl jsem první, kdo si rýpl. Na to hned reagoval pan Jinek (manažer HB Ostrov – pozn. aut). Celý týden mi to připomínal. Říkal, teď uvidíš, co je béčko. My vám dáme a taky to tak dopadlo.

Minimálně vy osobně jste ale nedal kůži lacino. Porazil jste Tomáše Treglera. Počítám, že té výhry si dost ceníte. Je to tak?

Že jsem vyhrál, bylo pro mě překvapení. Přece jen už jsem starší hráč a Tomáš patří mezi elitu. Neměl ale svůj den a mně se toho povedlo využít.

Hráli jste proti sobě i v odvetě. Proč vám to nevyšlo podruhé?

Už jsem na to neměl hlavu. Přede mnou prohrál Tonda Gavlas a pokud máme myslet v Brodě na výhru, tak právě on musí uhrát dva body. Tak nějak jsem cítil, že nám v zápase může pomoci už jen zázrak. To mi samozřejmě nepřidalo. Asi jsem měl na to Tomáše zase potrápit, ale porazit ho? Po pátku byl strašně smutný. (smích)

Nepovídejte mi, že jste mu to nechal?

To je samozřejmě sranda. Vždycky chci vyhrát.

Bylo to na vás vidět. Bojoval jste, ale také za stolem dost povídal. To děláte běžně?

Čím jsem starší, tím je tam toho povídání více. Nemělo by se to, mohl bych dostat kartu, ale neodpustím si to. Pomáhá mi to.

Ve videopřenosu bylo slyšet, že si povídáte, ale slovům rozumět nebylo. Mluvil jste jen sám se sebou nebo i směrem k soupeři?

Bylo tam obojí. Možná to odstartoval Tomáš, protože jsem vrátil pár těžkých míčků a on pronesl, kolik že mi je let. Tak jsem se chytil a pokračoval. V Hudlicích, odkud pochází, máme společného kamaráda, a proto jsem mu řekl, že mi odtud po prvním zápase chodí výhrůžné esmesky. To je ale všechno sranda. Známe se, jsme přátelé. Trénuji v Brodě mládež, on i další hráči z áčka se na jejich trénincích také objevují. Kdyby to bylo v play-off, tak bychom si to povídání oba odpustili.

Cheb se před zápasy v Havlíčkově Brodě držel nečekaně na druhé příčce tabulky. Jsou dobré výsledky překvapením i pro vás?

Na začátku sezony jsme měli za cíl postoupit do play-off, dostat se mezi osm. Bylo mi jasné, že Tonda Gavlas bude pravidelně bodovat, ale pak tu byli mladí hráči, u kterých nikdy nevíte. Také jsem nevěděl, jak na tom budu já. Daří se nám, chtěli bychom v tabulce zůstat někde nahoře. Hlavně nejít ve čtvrtfinále na HB Ostrov. Se všemi ostatními to bude padesát na padesát.

Už jste to zmínil, máte trenérskou smlouvu v Havlíčkově Brodě. Co by následovalo, kdybyste s Chebem HB Ostrov v play-off vyřadili?

To bych si asi musel shánět zaměstnání. Pan Jinek by mě vyhodil. (smích) Teď vážně. Můj sen je ještě si proti Brodu zahrát. Kdyby to bylo semifinále nebo dokonce finále a už před diváky, byla by to paráda.