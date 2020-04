Hned vzápětí postavil před sebe i klub velký úkol. Ten není ani trochu nováčkovský. „Naším cílem bude získat titul. Stavíme na to tým,“ svěřil se.

Hlava Miroslava Jinka už delší dobu v extralize byla, proto už je v klubu vše na boje o nejvyšší mety připravené. První tým HB Ostrov bude mít sílu. Podobnou jako mužstva, která Brodu před lety zajistila hned tři tituly. „Kádr už máme kompletní. Přijdou tři hráči. Dva jsou ze zahraničí, jednoho ještě nemáme podepsaného. Není to ale kvůli tomu, že by mezi námi nebyla dohoda. Kvůli zavřeným hranicím se za ním nemůžeme dostat a elektronicky to řešit nechceme,“ informoval.

Rodící se tým je ještě pro veřejnost v mlze a pár dnů tomu ještě zůstane. Mecenáš klubu se rozhodl, že jména bude zatím tajit. Jedno ale už prozradil. „Z KT Praha přijde Bohumil Vožický. Toho bereme ale jako našeho hráče,“ svěřil se. Bývalý reprezentant bydlí s rodinou v prostorách HB Ostrov a trénuje mladé hráče v akademii klubu. Tento příchod se prostě dal očekávat.

Druhým, kdo by měl zůstat v kádru áčka, je čerstvě plnoletý Radek Skála. Ten za HB Ostrov hrál letos 1. ligu, v nejvyšší soutěži sbíral ostruhy formou hostování v Chebu. „Je to perspektivní hráč, který ještě kvalitativně na zbytek týmu stačit nebude, ale má všechno před sebou. Chceme mu dát šanci. Zbytek bude tak kvalitní, že ho případně podrží,“ je přesvědčený. Skála bude mít k dispozici „zlatý padák“ v podobě béčka v 1. lize.

To také postoupilo. „Budeme ho využívat pro oba týmy. Záležet bude na jeho aktuální výkonnosti,“ vysvětlil šéf HB Ostrov. Skála se v béčku potká s řadou vrstevníků. „Naší představou je dát do něj mladé. Z pozice hrajícího trenéra je povede David Štěpánek,“ naznačil personální obsazení rezervy.

HB Ostrov se hierarchií soutěží směrem nahoru posunul snad ve všech svých sférách. Třetí tým bude v příští sezoně hrát druhou ligu, déčko si zahraje ligu třetí. „Extraliga má jiné hrací termíny, ale všechny tři ligy chceme hrát najednou. Naše herna to umožňuje. Bude to zajímavé pro diváka, alespoň uvidí kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými soutěžemi,“ naplánoval Miroslav Jinek.