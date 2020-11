Sama to říká, šijí s ní všichni čerti. Neustále je aktivní, vymýšlí, hýbe se. Když se jí zeptáte na oblíbené místo na Vysočině, vypálí Zuzana Kubáňová od boku: „Peklo“.

Oblíbeným místem Zuzany Kubáňové je Peklo u Pelhřimova. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Ne, nemá smlouvu s ďáblem. Myslí Peklo u Pelhřimova, kopcovitou a stále hustě zalesněnou polosamotu. Místo, kde je asfaltových cestiček pomálu, spíš zakopnete o kořen stromu. „Mám to tam ráda odmala. Brával mě tam děda. Pro mě to bylo kouzelné místo už jen tím jménem Peklo. Bylo to jako něco z pohádky,“ svěřuje se.