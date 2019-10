„Do Dymokur jsem se moc těšil, závodu se zúčastnilo ještě pět členů z našeho týmu včetně mého táty. První kvalifikace byla seznamovací, protože to byl první výjezd na trať. Kolo od kola jsem se snažil zrychlovat, šel jsem postupně, nechtěl jsem udělat žádnou chybu, která by skončila pádem. Nakonec jsem v první kvalifikaci skončil na druhém místě. A to byl pro mě výsledek nad očekávání. Ztrátu na Marka Červeného jsem měl necelou jednu sekundu,“ přiznal Prášek.

Do druhé kvalifikace chtěl ještě brodský závodník zrychlit. „Věděl jsem, že bude hodně těžké bojovat o vítězství. Celý trénink jsem se pohyboval od druhého do čtvrtého místa. Pak jsem viděl, že jsou poslední dvě minuty tréninku, dal jsem do toho maximum a těsně jsem skočil první, a to jsem udržel,“ oddechl si Prášek.

Ten se tak postavil na poleposition poprvé na přírodních okruzích. „Byl to pro mě zážitek, protože se hlavně specializuji na závody na motodromech a na přírodním okruhu to bylo poprvé v kariéře. Start do závodu jsem neměl ideální, kdy jsem se propadl na třetí místo za Tomáše Borovku a Marka Červeného,“ přiblížil průběh závodu Michal Prášek.

V dalším kole se ale už dokázal posunout na druhou pozici za vedoucího Marka Červeného. „Když jsem viděl, že už máme jen pět kol do konce závodu, zkusil jsem zaútočit na první místo, několikrát jsme se předjeli, ale vedoucí místo jsem udržel. Byl to pro mě ohromný zážitek vyhrát závod přírodních okruhů v nejsilnější kubatuře,“ uznal Prášek.