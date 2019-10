„Rozhodně to byla nejtěžší sezóna v mé kariéře. Před startem nové sezóny jsme měli s týmem idylicky vysněné, jak bude všechno perfektně probíhat. Měli jsme novou motorkou včetně závodní elektroniky, skvělé sponzory, kteří při nás stojí jak v silných tak i slabších chvílích, moc si toho vážím,“ souhlasil Prášek, který si s novým strojem ihned sedl a úvodní závod – Jarní cenu Brna – vyhrál.

Jenže pak se rozjel šampionát Alpe Adria ve třídě Superstock 1000 a hned prvním závodem skončila pro Michala Práška sezona v této soutěži. „V závodě jsem bojoval o první místo v závodě. Raději to nechci rozepisovat. Nejsem závodník, který by to chtěl s každým řešit, vědí to jen moji nejbližší a tak to stačí,“ řekl Prášek a dodal: „Jen si neodpustím napsat fakt kruté momenty, které jsem zažíval, když jsem ležel po nehodě v nemocnici. Byl jsem rád, že jsem přežil, tak fatální bouračku, kdy mi soupeř přejel hlavu.“

Jenže pak přišel moment, který havlíčkobrodského závodníka znechutil. „Bohužel mi chodily odporné zprávy a vzkazy od druhé strany, tak jsem si říkal, jestli mi to vůbec stojí za to, vrátit se někam na závody, kde se tohle děje,“ kroutil hlavou Prášek. Nakonec se dokázal vrátit, ale už mu chyběla nejen chuť, ale také se začaly objevovat skryté závady na motorce.

„Nedokázali jsme na ně přijít a celý rok jsme se s motorkou jen trápili. Paradoxně jsem začal utíkat s náhradní motorkou na závody, které jsem vždycky bral jako doplňkové – závody CAMS, které mě neskutečně bavily, díky ostatním závodníkům našeho teamu,“ řekl Prášek, který z pěti startů měl pět výher a zajistil si potřetí v řadě titul mistra ČR roadracingu.

„Největší moment sezóny byl přírodní okruh v Dymokurech, kde jsem poprvé vyhrál závod na přírodňáku. Ještě jsme jeli Cenu Slovenska na Slovakiaringu, kde jsem nedělní závod vyhrál a stal jsem i Mistrem ČR na okruzích,“ doplnil Prášek.

Ten se po nepříjemných a negativních zážitcích rozhodli raději opustit třídu Superstock 1000. „Přecházíme do kategorie Superbike v šampionátu Alpe Adria, kde je velká účast silných závodníků. Závěrem neskutečně děkuji všem, kteří při nás stojí a myslí to s námi jen dobře,“ doplnil havlíčkobrodský motocyklista Michal Prášek.