Hodnocení to bylo velmi trefné. Utkání se opravdu rozhodovalo ve dvou dějstvích. Po tom prvním se hosté na židlích Birell areny tetelili blahem, pak ale už jen přihlíželi, jak jejich šance na výhru mizí v nenávratnu.

TTC Ostrava překvapil nasazením hráčů. Na pozici dvě ukryl svého nejlepšího Jakuba Kleprlíka. Ten tedy začínal celý zápas. „Chtěli jsme soupeře zaskočit,“ svěřil se po duelu kouč hostů Tomáš Demek.

Zpočátku to vypadalo, že to byl sebevražedný tah. Domácí Tomáš Tregler navazoval na tři vyhrané duely ze série proti Hodonínu. Vyhrál první set, v tom druhém vedl už 9:3. Jenže pak to přišlo. Jakub Kleprlík to nezabalil, zlepšil se a domácí hráč usnul na vavřínech. Set ztratil. „Nedokázal jsem to dotáhnout do konce. Tohle by se v play-off nemělo stávat. Musím si z toho vzít ponaučení,“ sypala si popel na hlavu jindy velká opora HB Ostrov.

Hostující hráč chytil příležitost za pačesy, další dva sety ovládl. Šokovaný Tregler marně hledal ztracený rytmus. „Hrál dobře takticky. Údery mě nacházel tam, kde to nemám rád. Musím si teď sednout k videu a něco změnit,“ vylíčil před odvetou, která se v Ostravě hraje už dnes.

Havlíčkův Brod dlouho neprohrával. Michal Obešlo vyrovnal poměrně hladkou výhrou nad Slovákem Filipem Delinčákem. To byla ale jen předehra před dalším dramatem. V duelu číslo tři se zpočátku nestačil Dmitrij Prokopcov divit. Chilan Felipe Olivares začal ve velkém stylu. Hrál s obrovskou razancí a přesností. Navíc z něj doslova doslova sršela chuť získat pro Ostravu klíčový druhý bod.

Na skóre se to rychle projevilo. Hostující stolní tenista vyhrál první set. V tom druhém vedl už 10:6. Jenže pak se ukázaly letité zkušenosti Prokopcova. Odvrátil pět setbolů (čtyři v řadě a další za stavu 11:10) a druhý set vyhrál. „Důležité bylo neztratit nervy a nezkazit nějaký jednoduchý balon,“ odtajnil úspěšný recept.

Tento moment celý zápas rozhodl. Olivares pak viditelně vadl, Prokopcov narážel na čím dál tím menší odpor. I po vítězném duelu svého soupeře ale pochválil. „Byl agresivní, hrál míčky s dobrou rotací. Hlavně mi dělal problém svým servisem.“

Pak už se misky vah definitivně naklonily ve prospěch Havlíčkova Brodu. Tregler si s Delinčákem poradil ve třech setech a celé utkání ukončil. „Tomáš není typem hráče, kterého by jedna prohra položila. Naopak je takový, že se snaží co nejvíce pomoci týmu. To platilo i v tomto případě,“ chválil úspěšný reparát svého svěřence Bohumil Vožický.