Ambicióznější plány mají předsedové klubů s mládeží, kde o Putovní pohár prezidenta ČTK budou hrát Jihlava, Třebíč a Pelhřimov ve všech věkových kategoriích, tedy v dorostu, starším žactvu i mladším žactvu.

Podobně jako loni padl tradiční formát soutěží na sedm kol, znovu se bude hrát vyřazovacím systémem na tři kola, k záchraně je potřeba alespoň jednou vyhrát. Klíčové bude právě úvodní kolo, každé zaváhání bude systém nemilosrdně trestat.

TK Spartak Jihlava B v začíná v jihomoravské divizi doma s Kroměříží. „Určitě je výhoda, že začínáme doma, že nemusíme cestovat přes půl Moravy,“ zmínil předseda jihlavského klubu Miroslav Tomeček. TK Spartak bude muset spoléhat na mladé hráče, čtyřiačtyřicetiletý Leoš Friedl odjíždí jako trenér slovenského reprezentanta Filipa Poláška do Paříže (French Open 2021 se hraje na přelomu května a června) a mateřskému klubu nepomůže. „Leoš Friedl je pořád nadstandardní hráč, v divizi patří k výrazným osobnostem,“ připomněl Miroslav Tomeček.

Z jihlavských mládežnických družstev má největší ambice dorost, který by měl dojít do finále, starší žáci by mohli hrát o výsledkový střed, mladší žáci o udržení.

V jihomoravské divizi bude hrát rovněž HTK Třebíč B. Družstvo dospělých začíná doma se Startem Brno a v Třebíči vědí, že jim vítězství zajistí splnění cíle, tedy umístění v první polovině. „Počítáme, že za béčko budou dostávat šanci nejlepší dorostenci, kteří by se pak postupně měli prosazovat v ligovém prvním družstvu,“ odhadoval předseda HTK Třebíč František Vinopal.

Co se týče mládeže, v Třebíči nejvíce sázejí na mladší žactvo, kde mají špičková děvčata. „Mladší žactvo bude chtít soutěž vyhrát,“ naznačil František Vinopal. Dívčí opory by měly pomoci k solidnímu umístění i klubovému staršímu žactvu, naopak cílem dorostu je nejvyšší soutěž na jihu Moravy ve své kategorii udržet.

Na záchranu prvního družstva myslí také TK Pelhřimov, jehož čeká jihočeská divize. „Máme dobré ženy, z Ameriky se vrátila Nikola Homolková, děvčata by měla vyhrávat, na ně budeme spoléhat,“ řekl Evžen Reich, předseda TK Pelhřimov. Klub začíná v sobotu doma se silnou Bechyní.

Také v Pelhřimově si hodně slibují od mládeže. „Starší žáci by měli soutěž vyhrát, mladší žáci by se měli o prvenství a postup na republiku poprat. Naopak o něco slabší bude letos dorost,“ doplnil informace Evžen Reich.

Naopak spíš na muže, konkrétně na Filipa Němce a Lukáše Chybu, bude sázet LTC Humpolec, druhý vysočinský klub v jihočeské divizi dospělých. „Chceme uhrát co nejlepší výsledek, skončit v lepší polovině,“ poodkryl cíle humpoleckých tenistů předseda klubu Libor Novák. „Jak to bude vypadat na kurtech, nedokážu odhadnout, kvůli epidemii nemáme natrénováno, uvidíme, jak na tom budou soupeři,“ odhadoval Libor Novák. Humpolec začíná na kurtech béčka LTC České Budějovice.

Při pohledu na mládežnická družstva spatřuje předseda humpoleckého klubu největší ambice u dorostu. Nejvyšší soutěž ve své kategorii, O putovní pohár prezidenta ČTS, bude hrát jen mladší žactvo.

Jedno mládežnické pomyslné želízko v ohni bude mít i TK Havlíčkův Brod, v nejvyšší soutěži má klub starší žactvo.

Divize dospělých

1. kolo (sobota 29. května): HTK Třebíč B – Start Brno, TK Spartak Jihlava B – TC Bajda Kroměříž, TK Pelhřimov – TK Bechyně, LTC České Budějovice B – LTC Humpolec. Další termíny jsou 5. a 19. června.