V lednových bojích oba čtvrteční soupeři bodovali stoprocentně. Cheb přehrál 3:1 Liberec, a shodně 3:0 porazil dva ostravské kluby, nejprve KST a naposledy TTC.

HB Ostrov má za sebou tři lednová vítězství 3:0. Postupně si poradil pražským KT, Hradcem Králové a ostravským NH. „Vypadá to, že i Cheb má teď na začátku roku dobrou formu, také my půjdeme do utkání v dobrém rozpoložení. Oba soupeři se znají, máme za sebou spoustu vzájemných utkání, rozhodne momentální forma,“ řekl k nadcházejícímu duelu trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Dmitrij Prokopcov. „A věříme, že výhodou bude domácí prostředí,“ dodával.

Minulý pátek v Ostravě nemohl kvůli zdravotním problémům hrát Tomáš Tregler, proti Chebu by měl být ale znovu k dispozici. „Měli bychom být kompletní. Také od soupeře čekáme, že přijede v nejsilnější sestavě,“ odhadoval Dmitrij Prokopcov. Za Cheb pravidelně nastupují David Reitšpies a Antonín Gavlas, na pozici týmové trojky se objevují Stanislav Kučera, nebo Adam Štalzer.

V Havlíčkově Brodě se naposledy oba soupeři střetli 19. května loňského roku v závěrečném utkání finále play off. HB Ostrov tehdy vyhrál 3:0 (bodovali Tomáš Tregler, Michal Obešlo a Dmitrij Prokopcov) a získal tak titul mistra republiky.