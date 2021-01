Na podzim jste výrazně pomohl Hrochům k zisku titulu, díky čemuž jste se sta nejužitečnějším hráčem play-off. Jak vnímáte toto ocenění?

Já si toho určitě vážím velmi moc. Je to zhodnocení celé sezony a potvrzení toho, že člověk předvedl dobré výkony. Navíc si člověk hezky zavzpomíná.

Sezona byla hodně divoká, že?

Ano. Dlouho jsme nevěděli, jestli se vůbec bude hrát. Když v červnu sezona odstartovala, tak nám každý týden hrozilo, že se vše uzavře a nebudeme moct pokračovat. Nutno ale říct, že i přes zkrácenou základní část, titul rozhodně není méně cenný.

Je to i kvůli mladému týmu, který jste měli k dispozici?

Ano, i vzhledem k tomu, že jsme měli mladý tým, se kterým jsme měli titul jako výhledový cíl zhruba do tří let. A nakonec se nám to povedlo hned první rok.

Nejužitečnější hráč

Sedm zápasů, pět vítězství. Takovou bilanci měl v play-off nadhazovač Michala Holobrádek. Opory reprezentace tak významnou měrou přispěla k zisku titulu pro mateřské havlíčkobrodské Hrochy. Během pěti semifinálových a tří finálových utkání odházel celkem dvaapadesát směn. V nich si připsal jedenadevadesát strike-outů a dvacet tři doběhy.

To je slibný příslib do budoucna, že?

Určitě. Je to pro nás dobrý výhled do budoucna. Navíc se mladí kluci přesvědčili, že titul není žádná nereálná věc. Je to příjemné. Za pět let jsem zažil tři tituly a s množstvím roste chuť. Je to pro mě stále větší motivace, protože člověk si zisk titulu opravdu užívá.

Jak prožíváte situaci, kdy je vše zavřené?

Je to všechno složité. Všechny velké akce jsou odsunuté. Ale vypadá to, že domácí evropský šampionát, který se má konat v červnu v Ledenicích a Sezimově Ústí, by se měl konat. Bude to tedy zřejmě podmíněno očkováním, ale měl by být. Tak se snažíme připravovat alespoň v domácích podmínkách.

Jak se doma dá připravovat na nadhazování?

Teď jsem víceméně přes měsíc doma, takže především posiluji. Ale snažím se zařadit právě i softbalovou přípravu. Chodím házet do sklepa na žíněnku z pěti metrů. Není to sice super, ale aspoň něco.

Se spoluhráči jste v kontaktu?

Ano, jsme v kontaktu, ale řešíme spíš mimosoftbalové věci. Já jsem z Břeclavi, takže se připravuji většinou tady a ke klukům se připojím až v březnu.

Jak jste si užil vánoční svátky?

Vánoce byly moc fajn. Po dlouhé době jsme se viděli s rodinou i s babičkama.

S novým rokem si spoustu lidí dává různá předsevzetí. Dal jste si je i vy?

Předsevzetí jsem si aktuálně žádné nedal. I když mám samozřejmě své dlouhodobé osobní a sportovní cíle.

Prozradíte jaké?

Tím aktuálním je samozřejmě úspěch na domácím mistrovství a následně na světovém šampionátu, který by se měl konat v únoru 2022 na Novém Zélandu. A samozřejmě se stále zlepšovat.

Za těch pár let, co jste v dospělém softbalu jste už nějaký progres ale udělal.

Progres na sobě samozřejmě vidím. Jenže na druhou stranu člověk postupem času měří síly se světovými hráči a vidí víc a víc rezerv i věcí, které se dají zlepšovat.

Vy jste byl v letech 2018 a 2019 na nejprestižnějším softbalovém turnaji v Americe. Loni byl zrušený, jak to vypadá letos?

Letos to je otevřené, ale zatím to vypadá, že nebude. Bude se možná konat ale jen s místními hráči.