Osobně odhaduje, že se letos soutěže v plném rozsahu nedohrají, pokud se vůbec ještě hrát bude. „Vláda zatím nepočítá s uvolněním tréninku v kolektivech a bez přípravy celých družstev to nemá smysl,“ přidal k charakteristice aktuální situace předseda havlíčkobrodských volejbalistů a volejbalistek.

I v případě uvolnění opatření by musely kluby dostat nějakou dobu na přípravu, než by bylo možno znovu začít hrát soutěž. „Informace za svazových orgánů nemáme, čerpáme pouze ze sdělovacích prostředků,“ dodal Václav Meloun.

Přitom se v oddíle na kvalitní soutěže před sezonou cíleně připravovali. Chlapci a děvčata měli v srpnu soustředění, k tréninkům na antuce a na písku přibyly od září tréninky v hale. „Podobně se připravovalo družstvo žen na 1. ligu,“ zmínil Václav Meloun s tím, že v tomto družstvu přípravu pochopitelně poznamenávalo, že v řadě případů hráčky musely skloubit sport se zaměstnáním či studiem.

Po podzimním nařízení vlády o přerušení činnosti, pokud to dovolilo počasí, se družstva snažila připravovat venku a individuálně, ale to už bylo zřejmé, že se situace do normálu rychle nevrátí. Nálada v týmu nebyla logicky nic moc. „Příprava v podstatě přišla vniveč,“ konstatoval výmluvně Václav Meloun.

Ve volejbalovém oddíle, který patří v současnosti spolu s klubem ve Velkém Meziříčí ke špičce na Vysočině, pořád věří, že ho současná doba moc nepoznamená, že se zejména mládež se sportu rychle vrátí. „Náš oddíl patří počtem dětí k nejlepším v kraji a doufáme, že děti na volejbal nezanevřely a v plném počtu se k němu vrátí,“ formuloval přání do budoucna Václav Meloun.

JIŘÍ JÍRA