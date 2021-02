Bývalý reprezentant Ukrajiny, odkud pochází, a Česka nabídku majitele klubu Miroslava Jinka s povděkem přijal. „Rozšířila se hala, takže vznikly nové kapacity. Pokud vím, tak Míra Jinek se myšlenkou rozšířit klub o dívčí složku zabýval dlouhodobě. Potěšilo mě, že s trenérskou nabídkou přišel zrovna za mnou,“ vyjádřil se stále ještě především hráč.

Vzhledem k tomu, že mu bylo před pár dny jednačtyřicet, celkem logicky ale přemýšlí, co bude dělat za několik let. „Dokud patřím alespoň do republikové špičky, hrát chci. Je mi ale jasné, že to tak už dlouho být nemusí,“ zauvažoval.

Proto se k nabídce šéfa klubu postavil vstřícně a po kratším zvažování ji přijal. „Poradil jsem se s rodinou. Zvážil jsem časovou náročnost a rozhodl se, že do toho půjdu,“ nechal se slyšet.

Komplikací není ani to, že bydlí v Praze a do práce to bude mít přes sto kilometrů. Na to už si za rok v HB Ostrov zvykl. „Do Brodu jezdím několikrát týdně. To se moc nezmění. Ano, budu v hale trávit víc času než doposud, ale z hlediska cestování to bude hodně podobné,“ vyjádřil se momentálně druhý nejlepší hráč bodování české extraligy.

Dívčí tým HB Ostrov se v tuto chvíli začíná formovat. Filosofie o formě jeho vytvoření je totožná jako při skládání tréninkové skupiny chlapců. „V tuhle chvíli tu máme čtyři pět hráček z Brodu nebo nejbližšího okolí. Rádi bychom skupinu doplnili na nějakých deset dvanáct holek. Ty od pryč mohou bydlet v areálu a zároveň studovat,“ vysvětlil Dmitrij Prokopcov.

Vzhledem k tomu, že se jedná vesměs o hráčky v kadetském věku, trenér se o výkonnostních cílech zatím moc bavit nechce. „Pro ně teď bude důležité kvalitně trénovat, aby se lepšily. Zařadíme tam nějaké turnaje, možná přihlásíme druhou ligu,“ naplánoval. Ambice přece jen ale nepopře. „Když budou holky pracovité, klidně se může stát, že to časem do extraligy dotáhneme.“