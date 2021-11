V Havlíčkově Brodě věří, že se jim teď v listopadu podaří zastavit šňůru výsledkových neúspěchů, neboť se ve druhé polovině října družstvo vracelo z Hradce Králové a z Českých Budějovic dohromady se čtyřmi prohrami 0:3. „Až na Alexandru Dimičovou bychom měli být kompletní, všechny hráčky v týdnu trénovaly, na nejbližší domácí zápasy po dlouhé pauze se těšíme,“ přiblížil atmosféru v týmu trenér havlíčkobrodských prvoligových volejbalistek Petr Dostál.

Do zápisu o utkání by chtěl v pátek a v sobotu napsat alespoň dvanáct hráček. Osu základní sestavy by měla tvořit zkušená trojice Tereza Hodková, Zuzana Dolejší a libero Kristýna Šťastná. „Věřím, že už páteční utkání stihnou všechna děvčata, která se budou vracet do Brodu z práce na různých místech republiky,“ odhadoval.

A spoléhá i na to, že zapůsobí výhoda domácího prostředí, v němž hrály ženy Jiskry ligu naposledy 2. října (vyhrály 3:2 nad Kr. Pole B). „Výhoda domácí haly by měla být obrovská, této skutečnosti bychom chtěli využít,“ pravil Petr Dostál.

Zatímco Jiskra Havlíčkův Brod po osmi kolech klesla se ziskem osmi bodů na šestou příčku tabulky v B skupině první ligy, Tatran Střešovice je se čtrnácti body čtvrtý. „O soupeři toho moc nevíme, odhadujeme, že by mohl být na úrovni Madety České Budějovice, kde jsme před týdnem prohrály dvakrát 0:3. Přesto očekáváme lepší výsledky,“ poznamenal Petr Dostál.

Tatran Střešovice zatím střídá výhry s porážkami, uspěl i proti vedoucímu Hradci Králové a vítězství má i se zápasů s Madetou a Kr. Pole B. Z povšimnutí určitě stojí, že soupeř havlíčkobrodských žen bude hrát poprvé venku, všech dosavadních osm utkání odehrál doma.

I. liga volejbalu žen, skupina B, 9. a 10. kolo:

Jiskra Havlíčkův Brod – TJ Tatran Střešovice (pátek 5. listopadu od 19 hodin a sobota 6. listopadu od 11 hodin)