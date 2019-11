Dva oddíly v ragby aktuálně najdeme na sportovní mapě Kraje Vysočina. V Havlíčkově Brodě před časem vsadili na práci s mládeží, z níž by v krátkodobém horizontu mohli začít těžit. V uplynulém ročníku ale klub Rugby Havlíčkův Brod svůj mužský tým neměl.

Prakticky v opačné pozici jsou v Novém Městě na Moravě. Klub RC Titáni tam vznikl v roce 2015 a svůj stánek si vybudoval ve sportovním areálu bývalého lesnického učiliště v Petrovicích, které jsou místní částí Nového Města.

„Za ty čtyři roky jsme se stabilizovali materiálně i zázemím. Základna lidí, kteří se v klubu hráčsky pohybují, se neustále mění, ovšem zdravé jádro tu zůstává. Z důvodu nižšího počtu hráčů se věnujeme sedmičkovému ragby, což je ale olympijský sport,“ vysvětluje předseda RC Titáni Jan Novotný.

V tomto roce Titáni působili ve dvou soutěžích. Vedle Českého poháru, který tvořilo sedm turnajů, také v mistrovství České republiky.

„V poháru, který hrají jen „rozvojové“ týmy nižší úrovně, jsme až do posledního kola bojovali o titul. Nakonec jsme o jediný bod skončili až třetí. V mistrovství ČR, což je nejvyšší republiková soutěž, jsme se, jako jediní účastníci z klubů nižší úrovně, umístili šestí z devíti,“ vyzdvihl Novotný, který pokládá dosavadní činnost klubu za úspěšnou.

„Za tu poměrně krátkou chvíli, co existujeme, můžeme být myslím spokojení. Samozřejmě by dospělých hráčů mohlo být více, protože aktuálně je nás tucet, z toho to opravdu tvrdé jádro tvoří zhruba osmička hráčů.“

Důvody, proč většina nováčků vydrží pouze rok či dva, jsou jak obehraná písnička. „Je to kombinace pracovního vytížení a obecně časové důvody. Navíc je to dané i regionem, kdy tu nejsou velká města, ale svoji tradici tu přitom mají i jiné sporty,“ vyjmenovává předseda ragbistů v Novém Městě.

Podobně jako v mnoha populárnějších sportech, také v ragby je ožehavou otázkou mládež.

„V klubu máme deset dětí, které však tvoří věkový mix od 10 do 14 let. Proto jezdí na k zápasům hostovat do spřízněného klubu Dragon Brno. Letos jsme v září zkusili experiment, kdy jsme intenzivně vyrazili do základních a středních škol. Oslovili jsme spoustu dětí i mladých, ale příliš úspěšní jsme nebyli,“ přiznává Jan Novotný a hned dodává hlavní příčinu.

„Děti mají strach, že je ragby příliš tvrdým sportem. Přitom je to úplný nesmysl, protože pokud se vše dělá tak, jak má, není zde větší riziko zranění, než u jiných sportů. Je to určitý mentální blok v hlavách dětí i jejich rodičů. K tomu připočtěte, že pomalu polovina dětí nesportuje vůbec.“

O budoucnost klubu RC Titáni ale jeho předseda strach nemá. „Před nedávnem proběhlo mistrovství světa, které pokaždé vzedme zájem o náš sport, ale je to běh na dlouhou trať. Všechno začíná od dětí, na ně se nabalí rodiče a pak může začít fungovat skupina zapálených lidí pro ragby.“

Poměrně blízko k ragby má americký fotbal. I ten najdeme na Vysočině, konkrétně od roku 2012 přímo v krajském městě. A že nejde o žádné nazdárky, potvrzuje i skutečnost, že jihlavští Gladiators hrají svá domácí utkání na stadionu druholigového FC Vysočina.

„Vyloženě srovnávat ragby a americký fotbal se neodvažuji. Sice jsme absolvovali asi dva společné tréninky s brodskými Orly, ale jinak ragby nesleduji. Pokud mám hovořit za organizaci Gladiators, za jejich raketovým nástupem stojí především poctivá práce vedení, která vyústila ve čtyři postupy výš za sebou,“ říká trenér dorostu Gladiátorů Jiří Brychta, který je v klubu od jeho založení.

O tom, že nemluví do větru, svědčí letošní úspěchy Gladiátorů. Muži brali v nejvyšší soutěži bronz, junioři byli druzí a dorostenci se dokonce stali mistr Česka!

„Podle mého názoru je velký rozdíl v práci ragbyové asociace a naší. Česká asociace amerického fotbalu a její kluby si vzájemně pomáhají. Byť se nejedná o nějakou úzkou spolupráci, hodně věcí spolu kluby a asociace konzultují, což všechny vzájemně obohacuje,“ domnívá se Brychta.