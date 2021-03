V pořadí už devatenáctý turnaj mezinárodního okruhu TT Star Series vyhrál čtyřiadvacetiletý David Reitšpies. Dva z havlíčkobrodských hráčů prošli do závěrečných kol.

Tomáš Tregler se znovu dostal do závěrečných kol. | Foto: František Zálewský

Cesta Dmitrije Prokopcova skončila až ve finále, v němž zkušený hráč HB Ostrov nestačil právě na Reitšpiese. Tomáš Tregler se potřetí za sebou dostal alespoň do semifinále. Tentokrát to pro něj ale byla konečná. I on prohrál s pozdějším vítězem turnaje.