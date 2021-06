Reprezentanta nahradí mladíček, přesto chtějí softbalisté z Plzně dvě výhry

Úřadující mistři hrají na půdě extraligového nováčka. Softbalisté havlíčkobrodských Hrochů by si rádi v Plzni připsali dvě výhry. S naplněním role favoritů to ale lehké mít nebudou. „Máme problém, budeme se muset obejít bez našeho klíčového hráče. Nadhazovač Michal Holobrádek končí vysokou školu a v sobotu musí odjet na konzultaci práce do Brna,“ informoval trenér Dušan Šnelly.

Hroši budou v plzni citelně oslabeni. | Foto: Jaroslav Loskot

Holobrádek je reprezentant, navíc pozice nadhazovače je v softbale tou nejdůležitější. Zaskakovat na ní budou mladíci. Teprve devatenáctiletého Dominika Šubrta doplní ještě mladší Matěj Macas. „Je sice v mládežnické reprezentaci, ale pořád mu je jen patnáct let,“ uvědomuje si kouč obtížnou roli debutanta týmu. Plzeň, i když je nováčkem, tak má podstatně zkušenější tým. Věkovým průměrem Hrochy jednoznačně převyšuje. Není to těžké, v tom brodském budou další náctiletí. „Budeme improvizovat i na spojce. Lukáš Hospodka má školní kurz, takže místo něj jede teprve šestnáctiletý Filip Kučírek,“ dal na vědomí další vynucenou změnu Dušan Šnelly. Havlíčkův Brod má v extralize za sebou čtyři zápasy. Ve dvou se radoval z vítězství, ale s Tempem Praha dvakrát prohrál.