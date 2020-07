Druhý díl seriálu Kolo pro život, Bikemaraton Drásal České spořitelny v Holešově, vyhrála ve své kategorii rychlobruslařka Martina Sáblíková. Žďárská rodačka byla nejrychlejší v ženské kategorii na trase A dlouhé sto sedmnáct kilometrů s převýšením 3 920 m nejryclejší. Její reprezentační kolegyně Nikola Zdráhalová podtrhla rychlobruslařský triumf na kolech třetím místem.

Martina Sáblíková na trati Bikemaratonu. | Foto: Kolo pro život

Cesta za vítězstvím byla pro třiatřicetiletou rychlobruslařku technicky hodně náročná. „Závod byl dobrý, až na to bahno, to mi dávalo asi nejvíc, nejsem úplně sjezdař,“ připustila v cíli Sáblíková. „Když jsem někoho viděla za sebou, tak jsem ho raději pustila, abych mu nepřekážela. Měla jsem asi tři krize, ale musím říct, že mi vždycky pomohla občerstvovačka, všichni mi cpali plné kapsy jídla. Byl to docela hardcore,“ smála se vítězka.