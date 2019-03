Sáblíková startovala v předposlední rozjížďce po boku Antoinette de Jongové, kterou porazila o 4,94 sekundy. Letité maximum Klassenové překonala česká reprezentantka o tři setiny sekundy.

"Je to bezvadný pocit. Když jsem slyšela první kolo za 29,5, tak jsem si říkala: Ty jo, to zase bude bolet, ty poslední dvě kola. Ale jelo se mi, nechci říct fajn, ale dobře. Rozjela jsem to buď, anebo. Petr (Novák - trenér) mi říkal, že to mám zkusit. První kolo jsem jela rychleji než posledně, když jsem to zkoušela, takže jsem věděla, že jedu na svěťák, ale nevěděla jsem, jestli se mi to podaří," uvedla Sáblíková.

Díky fantastickému výkonu si znatelně vylepšila postavení po závodě na 500 metrů, v němž skončila třináctá. Po polovině víceboje jí patří druhá příčka. V čele průběžného pořadí MS je Miho Takagiová, která má na Sáblíkovou v přepočtu na následující trať 1500 metrů náskok 2,88 sekundy.

Útok na pátý titul

"Nad nedělí teď nepřemýšlím, strašně mě bolí nohy. Zítra se jede první patnáctka a ona (Takagiová) je na ní strašně silná. Současná ztráta ještě naroste, protože patnáctku pojede o hodně rychleji než já. A pak se půjde na pětku. Jsou to ještě dva závody, bude to hodně těžké. Užívám si to, že se mi povedlo zajet svěťák. Na ostatní teď ještě nemyslím," řekla Sáblíková, která vícebojařské MS ovládla již čtyřikrát v kariéře.

Celkem se dařilo i Nikole Zdráhalové, která si vylepšila svůj nejlepší čas sezóny. S výkonem 4:09,24 ale za svým kariérním maximem zaostala o více než pět sekund. Výsledný čas pro ni znamenal propad z osmého místa po pětistovce na průběžnou patnáctou příčku.

Výsledky MS v rychlobruslařském víceboji:

500 m žen: 1. M. Takagiová (Jap.) 37,22, 2. Wüstová 38,46, 3. De Jongová (obě Niz.) 38,52, …8. Zdráhalová 38,91, 13. Sáblíková 39,32.



3000 m žen: 1. Sáblíková 3:53,31, 2. De Jongová 3:58,25, 3. Weidemannová (Kan.) 3:58,51, …18. Zdráhalová 4:09,24.



Průběžné pořadí (po 2 ze 4 disciplín): 1. M. Takagiová 77,246, 2. Sáblíková 78,205, 3. De Jongová 78,228, …15. Zdráhalová 80,450.