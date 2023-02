Havlíčkobrodské ženy si pohoršily o jedno místo, na aktuálně sedmé příčce tabulky mají 31 bodů. Patří tak do silného středu tabulky, kde pátý Havířov (32 bodů) a deváté Dobré (30) bodů dělí pouhé dva body.

V pátek 3. února byl mistrovský Hodonín jasným favoritem a utkání to potvrdilo. Hosté vedli postupně 4:1, pak duel zkoušely zdramatizovat Egypťanka Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová, která přehrála Annu Klempererovou, a stále se lepšící Běloruska Darya Kiselová, která si dokonce ve třech setech poradila s obranářkou Markétou Ševčíkovou, ale na čtvrtý bod domácí hráčky nedosáhly.

V utkání střídajících hráček mezi Terezou Pytlíkovou a Karin Grofovou rozhodoval pátý set, ten ale získala hodonínská stolní tenistka. „Prohra s hodonínským áčkem není ostuda. K vidění byl pěkný ping pong, přišli i nějací diváci, soupeř vyhrál zaslouženě,“ komentoval páteční zápas trenér HB Ostrov Bohumil Vožický.

V sobotu proti hodonínskému béčku naopak dominovaly havlíčkobrodské stolní tenistky. Za výhrou je tentokrát táhla Darya Kiselová, která k pátečním dvěma bodům přidala další tři. „Darya se herně zvedá, její výkony jdou nahoru, výsledky to potvrzují,“ připomínal Bohumil Vožický.

Další dva body zařídila Aneta Širučková, která nestačila pouze na Portoričanku Gonzales Rebeccu Melanii Diazovou. Poprvé nezasáhla do extraligového utkání Tereza Pytlíková, která tentokrát spolu s rekonvalescentkou Lindou Záděrovou podporovala spoluhráčky z lavičky.

O třetím únorovém víkendu jede HB Ostrov pro změnu ven, a to do Břeclavi a hned poté do Ostravy, kde bude hrát se silným KST.

Extraliga žen ve stolním tenise – 16. kolo:

HB Ostrov Havlíčkův Brod – SKST Plus Hodonín A 3:6

Širučková – Partyková 1:3 -(8, 9, -3, -8), Kiselová – Klempererová 3:1 (-13, 6, 5, 9), Shomanová – Ševčíková 0:3 (-5, -4, -5), Kiselová – Partyková 1:3 (-9, -7, 8, -3), Pytlíková – Ševčíková 0:3 (-2, -3, -4), Shomanová – Klempererová 3:2 (9, 9, -9, -14, 8), Kiselová – Ševčíková 3:0 (9, 5, 10), Shomanová – Partyková 1:3 (7, -7, -3, -6), Pytlíková – Grofová 2:3 (-7, 7, -9, 6, -6).

Extraliga žen ve stolním tenise – 15. kolo:

HB Ostrov Havlíčkův Brod – SKST Plus Hodonín B 6:2

Shomanová – Kmeťová 3:1 (-6, 5, 11, 5), Širučková – Pařízková 3:0 (7, 7, 4), Kiselová – Diazová 3:1 (6, -7, 2, 8), Širučková – Kmeťová 3:0 (9, 7, 7), Shomanová – Diazová 1:3 (-8, 4, -9, -7), Kiselová – Pařízková 3:0 (4, 7, 12), Širučková – Diazová 1:3 (-9, 8, -8, -10), Kiselová – Kmeťová 3:0 (12, 6, 9).