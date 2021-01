Její kariéra je prostě fantastická. Martina Sáblíková získala šest olympijských medailí, devětadvacet přidala na mistrovství světa, dalších dvanáct na kontinentálním šampionátu.

Tu poslední v neděli v nizozemském Heerenveenu. „Tahle medaile pro mě znamená ohromně moc,“ vyznala se třiatřicetiletá rodačka z Vysočiny. „Trošku mě mrzí výkon na trojce, kde jsem mírně zaostala. Nicméně po té hodně improvizované přípravě jsem moc ráda, že to dopadlo a mám bronz.“

Medaile

OLYMPIJSKÉ HRY

3x zlatá

2x stříbro

1x bronz

MS

21x zlatá

7x stříbrná

1x bronzová

ME ve víceboji

5x zlatá

3x stříbrná

4x bronzová

CELKEM

47 medailí

29x zlatá

12x stříbrná

6x bronzová

Dvanáctá medaile z ME znamená další pokořený milník v kariéře Sáblíkové. „Já jsem o tom vůbec nevěděla a řekli mi to až po závodě v mix zóně. Je to super pocit, zdolání další mety, které se mi podařilo v kariéře dosáhnout. Po všech těch úspěších z dřívějška je to taková třešnička na dortu,“ uvedla v telefonickém rozhovoru.

Cesta za další medailí ale nebyla vůbec jednoduchá. Po úvodním sprintu na pět set metrů byla jedenáctá, po třech kilometrech se posunula na pátou příčku po úvodním dni víceboje.

Nedělní boje o medaili začaly jízdami na druhé nejkratší trati programu. „Patnáctistovka byla rozhodující. Na ní ležel klíč, jestli ještě půjde o medaili zabojovat, nebo ne,“ uznala česká šampionka.

Sáblíková na ní zajela svůj nejlepší čas této podivné sezony a na páté pozici držela medailovou naději. „Před pětkou ale byly velké rozestupy,“ podotkla.

Sáblíková dostala do rozjížďky Rusku Voroninovou, která ji vloni připravila o světový rekord právě na této distanci. „Jízda s ní pro mě byla velkou výzvou. Byla jsem před startem hodně nervózní,“ popisovala poslední závod Sáblíková. „V závěru jsem ale měla trochu víc sil a vzájemný souboj mi pomohl i k velmi dobrému času.“

Sáblíková potvrdila na pětce pozici královny této disciplíny, vyhrála a dostala se do čela pořadí.

Na první příčce vydržela i po jízdě Joy Beuneové a Elizavety Golubjevové a měla už před startem poslední dvojice Antoinette de Jongová, Irene Schoutenová jistotu alespoň bronzové medaile. „Poslední jízda byla ohromně zajímavá, šlo mi o stříbro. Irene v ní jela především s ohledem na můj čas, bylo vidět, že si nechává rezervu na finiš. Odjela to hlavou a v posledních kolech, kde ostatní kapaly, ona získávala,“ uznala Sáblíková.