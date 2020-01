Trojnásobný český mistr touží po nejvyšší soutěži, chce znovu hrát také evropské poháry.

Nejvyšší soutěž bude hrát od příští sezóny místo současných osmi deset klubů. „Změny se nám líbí. Pokud si postup uhrajeme, budeme chtít extraligu hrát,“ potvrdil jednatel klubu Miroslav Jinek.

Pro Havlíčkův Brod bude klíčové, jak si povede po sportovní rovině. Z I. ligy budou letos postupovat dva týmy. A nemusí to být nutně ty, co skončí na nejvyšších patrech tabulky. „Potřebujeme skončit do čtvrtého místa. Z našich konkurentů o postup nemají zájem Elizza a Choceň, naopak vedoucí Hodonín chce jít výš,“ má vysondované ambice soupeřů. HB Ostrov momentálně drží třetí příčku.

Podle jeho slov je klub z Vysočiny na vstup do nejvyšší soutěže připravený. Počítá se s návratem Bohumila Vožického, který nyní hraje extraligu v KT Praha a současně má v HB Ostrov roli šéftrenéra. „Pak tu máme mladého Skálu, který dvaatřicátý na světě v dorostu. Plus bychom rádi přivedli jednu japonskou posilu. Naším cílem je nejen hrát extraligu, ale chceme se vrátit i do pohárů,“ nastínil Miroslav Jinek ambice své i klubu.

Stolní tenis má v Havlíčkově Brodě na co navazovat. Pod hlavičkou STEN marketing HB Ostrov se zde v letech 2014 až 2016 hned třikrát slavil mistrovský titul a chodilo se i na zápasy Champions League.