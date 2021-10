Extraliga – 4. kolo: HB Ostrov Havlíčkův Brod – SKST PLUS Hodonín 3:0 Tomáš Tregler – Oleksandr Tymofieiev 3:0 (8, 3, 9), Radek Skála – David Štěpánek 3:1 (7, 10, -5, 6), Ondřej Květon – Štěpán Brhel 3:2 (-10, -5, 9, 9, 8)

O třetí bod si to pak rozdali mladíci, kteří patří ve svých kategoriích k tabulkově nejlepším na světě. Junior Ondřej Květon se ve své premiéře za extraligový Havlíčkův Brod utkal s ještě stále žákem Štěpánem Brhelem. „Ondra prohrával 0:2, přestože měl v prvním setu setbol, ale náročné utkání dokázal otočit,“ ocenil výkon juniora Bohumil Vožický. Ondřej Květon si vyzkoušel extraligu už loni, kdy hostoval za Cheb.

Další vydařené utkání mají za sebou extraligoví havlíčkobrodští stolní tenisté. V prvním říjnovém utkání HB Ostrov Havlíčkův Brod porazil SKST PLUS Hodonín 3:0 a s plným počtem bodů po odehraných čtyřech kolech nadále vede tabulku nejvyšší domácí soutěže.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.