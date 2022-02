K lepším výsledkům nechybělo mnoho, celá řada jednotlivých setů byla docela vyrovnaná. „Také hra byla vyrovnaná, potvrdilo se, co jsme od utkání čekali. Nám se ale nedařilo vyrovnané sety dotáhnout do úspěšného konce,“ vracel se k posledním dvěma prvoligovým zápasům trenér havlíčkobrodských volejbalistek Petr Dostál. „Chybělo nám i trochu štěstí. Soupeř měl zkušenější hráčky, a to rozhodlo,“ dodával při hodnocení.