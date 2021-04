Už jen čtyři kandidáti zbyli na titul mistra extraligy ve stolním tenise. Vedle HB Ostrov, který je pochopitelně největším favoritem, protože jeho vítězná šňůra čítá v tuto chvíli už dvacet zápasů, mají šanci Cheb, KT Praha a TTC Ostrava. Vzhledem k tomu, že český stolenětenisový rybníček je poměrně malý, lze vysledovat řadu spojitostí mezi soupeři a havlíčkobrodským klubem. Zde jsou ty nejvýznamější.

Radek Skála a Tomáš Tregler. Oba loni hráli v Chebu. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

POMOC CHEBU. O tom už bylo popsáno dost řádků. Západočeši měli před sezonou rozjednány dva hráče z Ruska, jenže politici s protiemidemiologickými opatřeními mínili jinak. Cheb o plánované posily přišel a pomocnou ruku mu podal HB Ostrov. Do kádru konkurenta a druhého týmu základní části extraligy se na hostování stěhovali „mladé pušky“ Ondřej Květon, Jakub Slapnička a Šimon Jadrný. Jako mentor s nimi šel velezkušený David Štěpánek, jeden z trenérů mládeže HB Ostrov. Právě on si občas (v dobrém) píchne do domovského prostředí. „Příští týden hrajeme s béčkem,“ prohlásil před vzájemnými souboji v základní části a pár dnů na to, pokračoval. Vyjádřil se na téma, co by bylo, kdyby s Chebem zatarasil Havlíčkovu Brodu cestu za titulem: „To bych si asi musel shánět zaměstnání. Pan Jinek by mě vyhodil.“ Aby byl výčet vazeb HB Ostrov kompletní, je třeba dodat, že v Chebu v loňské sezoně působili Tomáš Tregler a Radek Skála.