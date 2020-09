Úřadující mistři Žraloci Ledenice se totiž dokázali v útoku pořádně rozjet. Ve druhé směně si připsali tři body, v šesté pak odpálil Patrik Kopečný trojbodový homerun a další tři body ledeničtí softbalisté přidali v poslední směně. „Fungoval nám útok po celý zápas, pálil celý line-up. Obrana včetně nadhazovačů držela soupeře po celou dobu,“ pochvaloval si Jaroslav Korčák, trenér Žraloků.

Jednou z klíčových postav u Hrochů je nadhazovač Michal Holobrádek. V sobotu povolil soupeřům pouze jediný doběh, v neděli se už přes něj soupeři prosazovali. I tak si ve druhém semifinále připsal čtrnáct strikeoutů. „Oba dva zápasy měly podobný průběh, a to, že jeden z týmu skóroval hned v úvodu a následně dotáhl zápas k vítězství. Všichni víme, že to bude těžká série a nikdo nečekal, že série skončí 3:0,“ prohlásil reprezentační nadhazovač. „Teď máme čas si říct, co nám fungovalo, a co ne. Věřím tomu, že na další zápasy zvolíme tu správnou taktiku.“

Série pokračuje v sobotu v Ledenicích.