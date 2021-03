Všichni hráči HB Ostrov (s výjimkou Radka Skály) velkoklubem minulých let prošli. Hrál tam také trenér Bohumil Vožický, který se v Praze navíc narodil. „Myslel jsem si, že se podívám za rodiči. Nějakou dobu jsem se s nimi neviděl,“ zalitoval.

To je ale jediná lítost. „Hodonín a El Niňo jsou na tom velmi podobně. Oba kluby mají po jednom špičkovém hráči,“ vysvětlil.

V případě celku z jihovýchodní výspy republiky je řeč o Patriku Klosovi. „To je velmi technický hráč, který umí nadělat potíže i těm nejlepším,“ varoval kouč.

Na druhou stranu jednička soupeře má úspěšnost v zápasech lehce nad padesáti procenty. To brodští hráči jsou v jiných číslech. Michal Obešlo je extraligovou jedničkou se čtyřiadevadesáti procenty, nad pětaosmdesáti pěti se drží i Dmitrij Prokopcov a Tomáš Tregler.

Z toho jasně vyplývá, kdo bude v úvodním kole play-off favoritem. Před tím ale ještě musí havlíčkobrodský celek odehrát závěrečný zápas základní části v Ostravě.

Je to pro něj krok ke slávě. Už dvanáct let žádný český tým v neprošel dlouhodobou částí nejvyšší soutěže bez porážky. Brod po dosažení této mety sahá. „Nebude to lehké, ale jedeme tam vyhrát,“ prohlásil Dmitrij Prokopcov.