NOVÉ VESELÍ – PLZEŇ 28:27

Začátek zápasu se házenkářům domácího Sokola povedl, když po pár minutách hry vedli 3:1. Poté ale přišlo desetiminutové tápání v koncovce a hráči Talentu skóre otočili na 4:8. Do poločasové přestávky se dění na hřišti příliš nezměnilo, před druhou polovinou utkání měl celek ze západočeské metropole výhodu tříbrankového vedení – 10:13.

Dobré dvě třetiny hracího času druhé půle to vypadalo, že Plzeň dál míří za poklidným postupem. Ve 48. minutě svítilo na světelné tabuli skóre 18:23 a trenér Veselí Pavel Hladík si vzal time-out. Ten jakoby jeho ovečky probudil a najednou jich bylo plné hřiště. Ti pak nejenže dokázali pětibrankové manko smazat, ale několik vteřin před koncem na sebe vzal zodpovědnost Martin Kocich a brankou na 28:27 zápas rozhodl ve prospěch Nového Veselí.

„Musím poděkovat mému týmu, ale i Plzni za to, že jsme odehráli tak krásný zápas. Pro hosty je to možná až příliš krutá prohra, ale závěr zápasu, který rozhodl, patřil nám. Obrovsky si toho úspěchu ceníme, je to další historický mezník našeho klubu. Jako tým jsme věřili a týmovým duchem jsme dokázali závěr utkání otočit v náš prospěch. Jsem hrdý na hráče, že to nepoložili a bojovali až do poslední vteřiny,“ zářil po utkání kouč Nového Veselí Pavel Hladík.

Ve finále poháru se Nové Veselí utká s lepším z druhé semifinálové dvojice, kterou tvoří házenkáři Karviné a Dukly Praha. Jejich vzájemný duel se však uskuteční až na konci ledna.

Nejlepší střelci: Sekulić 5, Melichar 4, Ptáčník 4, Voika 4/1 – Douda 6, Tonar 6, Vinkelhöfer 4/3. Rozhodčí: Kozler, Zych. Vyloučení: 5:4. Diváci: 250. Poločas: 10:13.