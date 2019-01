Havlíčkův Brod - Hned dvě významná výročí oslavil nedávno havlíčkobrodský oddíl šermu, který patří pod organizaci TJ Jiskra.

Dvě jubilea. | Foto: Marie Mafková

Letos je to už 60 let od doby, kdy byl tento oddíl založen. Navíc se letos jeho hlavní trenér a předseda zároveň, Jaroslav Trouba (na snímku druhý zleva v bílém) dožívá sedmdesáti let. K významnému výročí mu přáli jeho přátelé i sportovní kolegové. Šermířský oddíl vychoval za dobu své existence zhruba 400 sportovců všech věkových kategorií, z nichž někteří patřili ve svém oboru ke špičce.

Marie Mafková